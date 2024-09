Ontsnapt stekelvarken op avontuur in Giethoorn: automobilist legt bijzondere ontmoeting vast

Een automobilist zag vorige week wel een hele bijzondere wandelaar in zijn lampen verschijnen. Terwijl hij over de Kerkweg in Giethoorn reed, stuitte

22-09-2024

Oudgediende



Wel een apart gezicht hoor, zo in de nacht een dier tegen te komen met van die uitgewaaierde stekels. Erg mooi.

