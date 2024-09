Oekraïne valt Russisch wapendepot aan, NASA dacht dat het een aardbeving was

Een grootschalige Oekraïense droneaanval in de Russische regio Tver heeft vandaag zo'n zware explosie veroorzaakt, dat ruimtevaartorganisatie NASA dacht met een kleine aardbeving van doen te hebben. Naar alle waarschijnlijkheid hebben de Oekraïners een wapenarsenaal of groot munitiedepot geraakt. Volgens een deskundige had de klap een kracht van 200 tot 240 ton zware explosieven.



Russische oorlogsbloggers melden dat de explosie in kwestie zo zwaar was, dat een stad in de nabijheid ervan geëvacueerd werd. Volgens Reuters toonden niet-geverifieerde video en beelden op sociale media een enorme vuurbal die hoog de nachtelijke hemel in schoot en meerdere ontploffingen die over een meer donderden, ongeveer 380 km ten westen van Moskou.



NASA-satellieten pikten in de vroege uren intense hittebronnen op die afkomstig waren uit een gebied van ongeveer 14 vierkante kilometer op de locatie, volgens de sensoren van aardbevingsmeetstations werd het gebied getroffen door een kleine aardbeving. 'De vijand raakte een munitiedepot in het gebied van Toropets', zo citeert Reuters Joeri Podolaka, een in Oekraïne geboren, pro-Russische militaire blogger. 'Alles wat kan branden, brandt daar al (en explodeert).'



Er is geen informatie over slachtoffers. Russische staatsmedia meldden in het verleden dat zich op de plaats van de explosie een groot arsenaal voor conventionele wapens bevond. Het staatspersbureau RIA meldde in 2018 dat Rusland een arsenaal bouwde voor de opslag van raketten, munitie en explosieven in Toropets, een stad met iets meer dan 11.000 inwoners. Volgens de gouverneur van de regio Tver, Igor Rudenya, zijn er Oekraïense drones neergeschoten, is er brand uitgebroken en zijn sommige inwoners geëvacueerd. De gouverneur liet in het midden wat er in brand stond.



Een vrouw vertelde tegen persbureau Reuters dat leden van haar familie geëvacueerd waren uit Toropets. 'Er ontstond brand met explosies', aldus de vrouw. Volgens een Reuters-bron bij de Oekraïense staatsveiligheidsdienst SBU heeft de droneaanval een opslagplaats voor raketten, geleide bommen en artilleriemunitie vernietigd.



Volgens George William Herbert van het Middlebury Institute of International Studies in Monterey in Californië kwam de omvang van de ontploffing die te zien was in de niet-geverifieerde video op sociale media overeen met de ontploffing van 200-240 ton zware explosieven.

