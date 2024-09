Deze TikTokker pakte een fietsendief terug

TikTokker Apson, ook bekend als Appie Mussa, plaatste een tijdje geleden een grappige TikTok waarin hij een fietsendief te slim af is. Appie filmde een interactie met een man die hem duidelijk een gestolen fiets probeerde te verkopen. De sleutel was afgebroken en de man had geen bonnetje om de aankoop van de fiets aan te kunnen tonen.In het filmpje zegt Appie dat hij geld gaat pinnen om de fiets te kunnen betalen, maar vervolgens filmt hij hoe hij er zelf vandoor gaat met de fiets. Het filmpje heeft inmiddels al meer dan een miljoen weergaven.