Amsterdams stel kocht dorpskerk Woldendorp voor 10.000 euro, verkoopt nu voor 500.000 euro

In het Groningse Woldendorp is grote ophef ontstaan over de verkoop van de middeleeuwse Petruskerk. Een Amsterdams miljonairsechtpaar kocht de kerk voor 10.000 euro en heeft deze nu voor bijna een half miljoen te koop gezet. De dorpelingen, die verbonden zijn met het gebouw, voelen zich buitenspel gezet.



De vraagprijs van de kerk is 50 keer verdubbeld in een jaar tijd. "Het voelt als verraad", zegt Addy Adams, die tegenover de kerk woont. Hij heeft meerdere malen aan de verkopende partij duidelijk gemaakt geïnteresseerd te zijn in de kerk. Maar tevergeefs. "We zijn stelselmatig genegeerd en nooit betrokken bij de verkoop", vertelt Addy aan Hart van Nederland.



Addy wilde met een groep dorpsbewoners de kerk kopen, maar werd naar eigen zeggen van het kastje naar de muur gestuurd. Eerst kreeg hij te horen dat de kerk nog te koop stond, maar binnen enkele dagen bleek deze al verkocht te zijn. De nieuwe eigenaar kocht de kerk voor een schamele 10.000 euro.



Volgens de dorpskrant De Woldwagter werd de verkoop van de kerk snel geregeld toen bleek dat de kerkelijke gemeente de onderhoudskosten niet langer kon dragen. Via de landelijke kerk en makelaar KKG werd contact gelegd met een enthousiaste koper uit het westen van het land.



Deze particulier wilde de kerk en het kerkhof graag overnemen en had als doel het gebouw en de omgeving in de oorspronkelijke staat te behouden. Dit blijkt achteraf niet het geval te zijn.



Reliplan, de huidige makelaar die de kerk nu aanbiedt, begrijpt dat de emoties hoog oplopen. “We verkopen al 30 jaar kerken en weten dat deze vaak als gemeenschappelijk goed worden gezien", zegt directeur Arjen van de Ruit. "Dit keer is de winstdeling echter wel erg scheef geworden. Wij zullen de kerk niet aan de hoogste bieder verkopen, maar zoeken naar iemand die de kerk behoudt en een toekomst geeft."



Toch geloven de dorpelingen weinig van deze mooie woorden. De belofte dat de gemeente openstaat voor woonzorgontwikkelingen klinkt hen te onrealistisch in de oren. Voor een dorp als Woldendorp, waar de inwoners gewend zijn alles zelf te regelen, voelt dit extra wrang.



Ze voelen zich ongehoord en kijken argwanend naar de toekomst van de Petruskerk.

Reacties

21-09-2024 10:14:42 Emmo

Vijf ton is de vraagprijs. Nu nog afwachten of die kerk dat oplevert. En wie is er voor verantwoordelijk dat die kerk zo snel voor een dergelijk laag bedrag verkocht werd?

21-09-2024 10:45:22 omabep

Ergens is er toch bij de verkoop van de kerk al iets scheef.

Hoe kan het zijn dat de dorpsbewoners het kleine bedrag van € 10.000,00 niet mochten betalen maar een miljonair dit wel mocht en er nu een jaar later weer rijker van kan worden.



Je kunt er niets tegen doen natuurlijk, maar als het zo oneerlijk blijft met kerken verkopen, houdt de kerk nog maar weinig gelovige over.



Ik heb trouwens een vermoeden dat dit vriendjespolitiek is geweest, het is zo ongelovig om voor zo'n klein bedrag een kerk te kunnen kopen die nu wel voor zo'n bedrag op de markt kan komen, zonder dat er werkzaamheden zijn geweest.

Want dat begrijp ik dus uit het stukje tekst.



Ik ben niet gelovig, maar kan me wel indenken hoe de dorpsbewoners die het aan het hart gaat zich voelen.

21-09-2024 12:18:54 Buick

Het voordeel dat er een supermarkt in komt is dat je dan wel mag zeggen : jezus wat is het duur Hier staat een kerk en daar komt over een paar jaar een supermarkt in.Dit om het oude kerkgebouw toch te behouden, want het staat al jaren leeg.Het voordeel dat er een supermarkt in komt is dat je dan wel mag zeggen : jezus wat is het duur

