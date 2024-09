Beroemde uitspraak van kuiken Calimero krijgt plekje in Van Dale

De zinsnede 'Ik is klein', die beroemd werd dankzij het tekenfilmkuiken Calimero, krijgt een plek in het woordenboek Van Dale. Dat heeft hoofdredacteur Ton den Boon bekendgemaakt in het radioprogramma Volgspot. Hoewel de serie Calimero in de jaren zeventig op televisie te zien was, heeft deze quote zich volgens Den Boon onbetwist bewezen en vereeuwigd in het collectieve taalgebruik.



De hele quote van Calimero was overigens: "Zij zijn groot en ik is klein en dat is niet eerlijk." Maar vooral die drie woorden, 'ik is klein', worden nog steeds met grote regelmaat gebruikt in publicaties in media, stelt Den Boon: "Mijn hele generatie denkt meteen aan dat verongelijkte kuiken. Maar de zinsnede heeft zich helemaal losgezongen van de oorsprong. Je treft het nog regelmatig aan in de krant, en ik zag het laatst zelfs in de vertaling van een boek van Salman Rushdie."



Sowieso heeft het kuiken Calimero een "geweldige carrière in onze taal gemaakt", aldus de hoofdredacteur van Van Dale. "Het is nog steeds een soortnaam voor iemand die zich systematisch tekortgedaan en vernederd voelt en daarover blijft klagen", legt hij uit.

Reacties

20-09-2024 18:43:31 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.726

OTindex: 92.945

Ik vond het nogal een zeurkuiken.

Maar ik heb het nooit echt gevolgd.

