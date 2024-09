Man krijgt 210.400 euro mee na onterecht ontslag om meenemen worsten

Een 59-jarige man is onterecht ontslagen vanwege het meenemen van een tas vol onverkoopbare worsten. Op de werkvloer waren de regels hierover minder streng dan de directie van het bedrijf ze in haar hoofd had. Het te strenge optreden komt het bedrijf nu duur te staan.



Het ontslag op staande voet is te voortvarend gegeven, vindt de rechtbank in Haarlem. Weliswaar is er geen twijfel over het feit dat de man op vrijdag een tas vol met worsten mee naar huis nam, zonder daarvoor te betalen.



Bij het bedrijf, Gepo uit Nieuw-Vennep, blijven regelmatig worsten 'over'. Bijvoorbeeld omdat een klant een krat met 10 heeft besteld, en er 16 zijn gemaakt. In dat geval zijn er zes worsten over.



Het komt ook voor dat worsten minder dan 50 dagen van de 'ten minste houdbaar'-datum zitten. Dan mogen ze niet verkocht worden, maar zijn ze nog wel te eten, legt een voormalige bedrijfsleider van het bedrijf uit in een schriftelijke verklaring voor de rechtbank.Ook blijven er soms worsten over als er eens iets nieuws wordt geprobeerd in de fabriek. Al deze worsten werden door de bedrijfsleider of de man zelf in een krat naast de ingang van de productiehal gelegd. Het personeel kon deze dan vervolgens meenemen.



Dit ging al jaren zo, blijkt ook uit andere schriftelijke verklaringen van ex-collega's. Er is alleen één probleem. "De directie en het managementteam komen nooit op de werkvloer en weten dus ook niet hoe het op de werkvloer gaat", aldus een medewerker.



Als zij erachter komen dat de man - die al ruim 36 jaar in dienst is bij het bedrijf - begin mei worsten mee naar huis neemt, is dat reden voor het ontslag op staande voet. Het gaat namelijk om diefstal, voert het bedrijf als reden aan in de ontslagbrief. De man heeft namelijk ook niet betaald met het zogeheten 'worstengeld' à 44 euro per maand. Dat kreeg de man bovenop zijn salaris van 3.988,50 bruto per maand.



De rechtbank vindt het ontslag op staande voet veel te streng. Dat is zo'n vergaande maatregel, dat dit alleen mag als er echt geen andere oplossing is. En er moet ook een 'dringende reden' zijn.



Volgens het bedrijf is die er, omdat er een zerotolerancebeleid is voor alle medewerkers als het gaat om diefstal. Omdat het al jaren de gewoonte is om de overgebleven worsten gratis aan het personeel te geven, is het volgens de rechter helemaal niet zeker dat de man de worsten wilde stelen.



De regels waren misschien anders, maar uit de verklaringen blijkt voor de rechter dat het meenemen van de overgebleven worsten jarenlang werd gedoogd. Het bedrijf heeft onvoldoende bewijs geleverd dat dit niet zo was en dat de man had kunnen weten dat hij de regels overtrad. "Gezien het gebrek aan eenduidig, transparant en voor de werknemers ook kenbaar beleid", vat de rechtbank het samen.



Door de man op staande voet te ontslaan, heeft Gepo verder geen rekening gehouden met de lange - vlekkeloze - staat van dienst bij het bedrijf en de moeilijkheden om ander werk te vinden vanwege zijn kale cv.



Dat rekent de rechtbank het bedrijf zwaar aan. De man krijgt allereerst een schadevergoeding van 7.781 euro omdat zijn arbeidscontract niet volgens de regels is beëindigd. Daarbovenop krijgt hij nog een transitievergoeding van 52.619 euro, omdat het ontslag onterecht is.



En als klapper op de vuurpijl veroordeelt de rechtbank Gepo tot het betalen van een schadevergoeding voor gemiste inkomsten van 150.000 euro. De man had ruim 4 ton geëist, maar dat ging de rechtbank te ver.



De eis was gebaseerd op de inkomsten die de man misliep als hij nog tot zijn pensioen in 2032 bij het bedrijf had kunnen werken. Te gortig, vindt de rechtbank. Tot die tijd kunnen er immers ook andere dingen gebeuren waardoor de man niet meer kan werken. Dat risico helemaal bij Gepo leggen is te veel van het goede.



Alsnog krijgt de man bij elkaar opgeteld ruim 210.000 euro van zijn oude werkgever. Dat het bedrijf de man zonder goede reden na 36 jaar op straat zet, telt zwaar voor de rechtbank.

