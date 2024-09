Hond achtergelaten aan hek omdat baasje op vakantie gaat

Een medewerker van een dierenasiel in Spijkenisse heeft zaterdagochtend vroeg een aan een hek vastgebonden hond aangetroffen. ‘Waar we eerst hoop hadden dat iemand dit uit wanhoop deed of dat de hond was weg geglipt en een vinder hem naar ons bracht, bleek niets minder waar...’



Dit schrijft een medewerker van het opvangcentrum in een emotioneel relaas op sociale media, waarbij ook een video wordt gedeeld van de achtergelaten hond, vastgebonden aan het hek. In eerste instantie plaatste het asiel het bericht in de hoop de eigenaar te vinden. Toen deze echter achterhaald was, bleek de reden van het vastbinden van het dier een treurige: de eigenaar ‘moest op vakantie’.



De medewerker schrijft: ,,Wij zijn boos, verdrietig, geschrokken en teleurgesteld. Want; waarom?” Hij of zij vervolgt dat de hond naar binnen is meegenomen, hij daar een warm maaltje op heeft en inmiddels ligt bij te komen in een warme mand. ,,En natuurlijk krijgt hij nu alle liefde en zorg die hij nodig heeft.”



Het asiel heeft inmiddels aangifte gedaan bij de dierenpolitie. Het dumpen van een dier is namelijk strafbaar.

