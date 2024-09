Kat in VS na 8 weken gered uit riool, kilo's afgevallen

In de Amerikaanse staat Minnesota is een kat na 8 weken uit het riool gered. Het beestje heet Drifter en was al die tijd spoorloos. Zijn baasjes dachten inmiddels dat de kat nooit meer terug zou komen. Maar toen meldden buurtkinderen dat ze miauwgeluiden uit het riool hoorden komen. Gedacht wordt dat het dier heeft overleefd op wat hij in het riool kon vinden, zoals muizen.

Reacties

19-09-2024 20:24:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.718

OTindex: 92.938

Zelfs Toon Hermans was in t riool



Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: