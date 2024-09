190.000 liter water nodig voor blussen elektrische Tesla-truck

Bij het blussen van een elektrische vrachtwagen van Tesla die in brand was gevlogen na een ongeluk, moesten Amerikaanse brandweerlieden ongeveer 190.000 liter water gebruiken, meldde de National Transportation Safety Board (NTSB). De vrachtwagen, bestuurd door een Tesla-medewerker, raakte van de weg, botste tegen een boom en vloog vervolgens in brand. De bestuurder raakte niet gewond.

De truck was onderweg van Livermore, Californië, naar een Tesla-fabriek in Sparks, Nevada. Om het lithium-ionbatterijsysteem te blussen en te koelen, was een enorme hoeveelheid water nodig. Ook werd een vliegtuig ingezet om brandvertragend middel rond de crashlocatie aan te brengen als voorzorgsmaatregel, aldus de NTSB.

De snelweg werd ongeveer vijftien uur afgesloten om de batterijen op een veilige temperatuur te brengen voor de berging van het voertuig en om te voorkomen dat het vuur zich naar omliggende bosgebieden zou verspreiden.

Toen Tesla onlangs zijn resultaten voor het tweede kwartaal bekendmaakte, gaf topman Elon Musk aan dat de grootschalige productie van de Semi-trucks nog steeds gepland staat voor eind 2025. De eerste volledig elektrische vrachtwagens zijn sinds 2022 geleverd aan enkele geselecteerde klanten zoals PepsiCo.

