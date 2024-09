Nieuwe processierups in aantocht: Kan voor dieren zelfs fataal zijn

Na de komst van de eikenprocessierups moet Nederland zich ook gaan voorbereiden op de komst van zijn broertje. Het insect is zijn leefgebied namelijk aan het uitbreiden. De vlinders van de zogeheten dennenprocessierups zijn al in België gespot, vlak bij de Nederlandse grens. Het is goed mogelijk dat de eerste vlinders zelfs al in Nederland rondfladderen, meldt Nature Today.



De werkgroep Bladmineerders maakte eind augustus melding van waarnemingen in Belgisch Luxemburg, Namen en Luik. In Luik werden de vlinders zelfs tot 25 kilometer van de Nederlandse grens gezien. Met hun grote actieradius van wel 100 kilometer is het een kwestie van tijd voordat de dennenprocessierups zich hier ook vestigt. Monitoring is daarom al gestart met feromoonvallen in verschillende Nederlandse regio’s.



Net als de eikenprocessierups hebben dennenprocessierupsen lastige brandharen. Sterker nog, ze hebben er zelfs meer dan hun eikenbroertje, tot wel een miljoen. Volgens Silvia Hellingman van het Kenniscentrum Eikenprocessierups “kunnen deze haren voor veel irritatie zorgen, vooral als de rupsen op zoek gaan naar een plek om zich in te graven. Deze rups verplaatst zich veel over de grond, wat de kans op contact met hun irriterende brandharen vergroot.”



De dennenprocessierups is actief in februari, maart en april, afhankelijk van de temperatuur. "De brandharen kunnen bij mensen ernstige huidirritaties, jeuk, ademhalingsproblemen en oogklachten veroorzaken," zegt Silvia. "Voor dieren kan een ontmoeting met de rups zelfs fataal zijn."



Het is belangrijk om alert te blijven op de aanwezigheid van de rups en de vlinder. Gelukkig is de bestrijding van de dennenprocessierups eenvoudiger. "In de winter zitten ze vaak als witte bolletjes op de takken van naaldbomen, die je dan simpelweg kunt afknippen," legt Silvia uit. De eikenprocessierups is vaak lastiger te vinden, omdat die zich meer verstopt in de bomen.

Ben je ze al tegengekomen Da's idd vlakbij.Ben je ze al tegengekomen

