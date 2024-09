Optreden Goldband veroorzaakte hevige trillingen in Rotterdamse flat

Bewoners van het appartementengebouw 'Willemstoren' in Rotterdam kunnen zich Bevrijdingsdag 2023 nog goed herinneren, toen plotseling hun woningen hevig begonnen te trillen. De oorzaak van het schudden? Een optreden van de groep Goldband, dat die dag in een nabijgelegen park werd gehouden.



Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeente Rotterdam liet doen door de Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO). Volgens TNO zijn er 'sterke aanwijzingen' dat het optreden van Goldband op het Bevrijdingsfestival 'een mogelijke oorzaak kan zijn geweest van de door de bewoners waargenomen trillingen in de Willemstoren'.



De tijdstippen van trillen komen volgens TNO overeen met de geproduceerde beats van de Haagse band. Het is ook niet uit te sluiten dat ook het springen op de muziek door de mensenmenigte de trillingen mede heeft veroorzaakt. Toch is het onderzoeksinstituut niet helemaal zeker van de conclusie, omdat er die avond geen trillingsmeters in de Willemstoren aanwezig waren. In plaats daarvan zijn die van de naastgelegen Zalmhaventoren gebruikt bij het onderzoek.



Concerten zorgen vaker voor overlast, al kan je ook zeggen dat lawaai er nou eenmaal een beetje bijhoort:



Kort na 5 mei 2023 werd al eerder onderzoek gedaan. Daarin kon nog niet worden vastgesteld dat het trillen veroorzaakt werd door een muziekfestival in de buurt. Maar eerder dit jaar plaatste Rotterdam een trillingsmeter in de Willemstoren, en de metingen op Bevrijdingsfestival dit jaar wezen op een verband tussen het festival en de gemeten trillingen in de Willemstoren. Net als bij het onderzoek van TNO.



Bewoners van het appartementencomplex van twaalf verdiepingen, met name die op de bovenste woonlagen, spraken op de avond van Bevrijdingsdag 2023 van een aardbeving. De brandweer heeft toen samen met Bouw- en Woningtoezicht onderzoek gedaan naar mogelijk instortingsgevaar. Daarvan bleek geen sprake, waarna de bewoners konden terugkeren. Ook het onderzoek van TNO bevestigt dat de trillingen geen gevaar voor de constructie van het gebouw of de bewoners opleverden.

