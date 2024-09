Voetballer niest zichzelf een blessure: 'Laat het gewoon gaan'

Een hersenschudding na een kopbal, of een gescheurde knieband na een sliding. Voetballers en blessures gaan hand in hand. Maar een speler van de Britse club Bolton Wanderers zit met een wel heel opvallende kwaal naast het veld: hij blesseerde zijn rug na een fikse niesbui. Het klinkt opmerkelijk, toch gebeurt het vaker.



Aanvaller Victor Adeboyejo voelde na een stevige niesbui een 'krak' tussen zijn ribben. De uitslag van een scan moet uitwijzen of er schade aan spier of kraakbeen is, laat trainer Ian Evett weten aan The Bolton Times.



Volgens fysiotherapeute Graziela Engeldal gebeurt het vaker dat mensen pijn hebben na het niezen. "We zien regelmatig mensen hier in de praktijk die blessures hebben door niezen en hoesten", zegt ze tegen Editie NL. "Mensen onderschatten wat hoesten en niezen met een lichaam kan doen. Er zijn zelfs mensen die veel hoesten en daardoor gekneusde ribben oplopen."



Mensen die veel hoesten of niezen en daardoor blessures oplopen, krijgen van haar advies hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. "We lezen ze dan om met bepaalde bewegingen, en hoest- en niesles, de blessure te ontzien."



Ook KNO-arts Jan van der Borden benadrukt dat het belangrijk is om kinderen al aan te leren om goed te niezen. "En dat houdt in: laat het gewoon gaan", zegt hij tegen Editie NL. "Een nies of niesbui gaat met een behoorlijke kracht omdat er iets uit je lichaam moet. En als je verkeerd niest, bijvoorbeeld door je neus dicht te knijpen dan kan er in je lijf iets kapot gaan. Denk bijvoorbeeld aan gescheurde trommelvliezen of het kan in je rug schieten net als bij de voetballer."



En dat is niet raar als je bedenkt dat een nies met wel 150 tot 240 kilometer per uur gaat. "Je neus krijgt een prikkel", legt KNO-arts Dennis Kox uit aan Editie NL. "Als je bijvoorbeeld allergisch bent, dan reageert je lichaam op graspollen. Die moeten dan het lichaam verlaten." En dan het liefst met zo min mogelijk weerstand."



Je kunt een niet dus het beste 'lekker laten gaan' maar dat vindt niet iedereen even gemakkelijk. De één niest net wat harder dan de ander. "Niezen doen we allemaal een beetje anders", gaat Kox verder. "Het is deels aangeleerd hoe je niest. De een is explosiever dan de ander, en ben je introvert dan nies je wat meer ingetogen. We weten ook uit onderzoek dat mensen die doof zijn, bijna geen geluid maken met niezen omdat ze nooit gehoord hebben dat je met niezen geluid moet maken."



Maar of je nou hardop of zachtjes niets het advies blijft: "Laat het gaan."

Hoe kun je geluidloos niezen?

