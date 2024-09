Australische overheid maakt 'poepparanoia' bespreekbaar: 'Poepen op het werk is oké'

Poepen op het werk? De Australische overheidsdienst Queensland Health zegt: gewoon doen! Met de slogan 'Poepen op het werk is oké' ('It's okay to poo at work') vestigt de organisatie de aandacht op de risico’s van het ophouden van je behoefte. Marketing- en gezondheidsexperts zijn zeer te spreken over de actie, schrijft The Guardian.

Grote boodschap in een kleurrijk jasje

De campagne van Queensland Health, compleet met schattige dolfijnen, eenhoorns en regenbogen, heeft een duidelijke boodschap: “Poepen op het werk. Bespreek het.” Een gezonde stoelgang is geen taboe, aldus de Australische gezondheidsdienst, en zeker niet iets wat je moet uitstellen.

Ze wijzen op de mogelijke gevaren: “Als je consequent je behoefte om te poepen negeert, kan dit leiden tot ontlasting die vast komt te zitten in je dikke darm, aambeien en andere ernstige problemen. Het is dus beter om het eruit te laten dan het op te houden", maakt de campagne duidelijk.”

Poepparanoia

In de campagne wordt ook de aandoening 'poepparanoia' benoemd – dat ongemakkelijke gevoel dat je anderen liever niet wilt laten weten dat je een uitgebreide sanitaire stop maakt. Binnen een week had de campagne meer dan 3500 reacties en 22.000 likes verzameld op sociale media.

Volgens Dee Madigan, oprichter van het reclamebureau Campaign Edge, is het team van Queensland Health ‘echt een van de beste socialemediateams van een overheidsdienst’.



De campagne raakt een gevoelige snaar, want problemen met de stoelgang komen veel voor. Uit een internationaal onderzoek onder meer dan 54.000 mensen uit 26 landen blijkt dat twee op de vijf mensen te maken hebben met een verstoring in de verbinding tussen hun darmen en hersenen. Dit omvat onder andere het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) en chronische constipatie.

Reacties

Waar je je al niet druk over kunt maken. Soms zijn er dingen die geen uitstel kunnen velen en dan zal je even een kurk moeten gebruiken. Maar voor de rest mag dat geen probleem zijn.

Bij een arts waar ik gewerkt heb, was het toilet in de gang naar de wachtkamer. En als patiënten zagen dat ik niet op mijn gebruikelijke plaats was, gingen ze in de gang staan wachten tot ik klaar was, om me gelijk aan te kunnen klampen.

Afschuwelijk vond ik dat, en ook heel respectloos naar mij toe. @Emmo : Maar er moet wél een toilet zijn waar je in alle rust op een menswaardige manier je achterwaartse zaken kunt regelen.Bij een arts waar ik gewerkt heb, was het toilet in de gang naar de wachtkamer. En als patiënten zagen dat ik niet op mijn gebruikelijke plaats was, gingen ze in de gang staan wachten tot ik klaar was, om me gelijk aan te kunnen klampen.Afschuwelijk vond ik dat, en ook heel respectloos naar mij toe.

