Modellen met vlekken en vier poten paraderen over de groene catwalk in Rouveen

Een mooie, zonnige dag, glimmende kalfjes en pinken en kinderen en jongeren die heel serieus aan het werk waren met de dieren. Voor de elfde keer vond in Rouveen de Kalverkeuring plaats.Wie heeft het mooiste dier, wie brengt zijn of haar pink of kalf het beste voor? Aan die wedstrijd deden zaterdag 67 kinderen en jongeren mee. Het is een echte traditie in Staphorst en Rouveen. Het is onderhand veel meer dan een keuring alleen, het is een half dagje uit voor het hele gezin.Voordat het zover is, zijn de deelnemers soms al dagen bezig om hun dier zo mooi mogelijk te maken. Scheren, poetsten, oefenrondjes lopen, alles moet kloppen. Om 5.55 uur kwamen de eerste dieren zaterdagochtend aan en kon er gewassen worden. In het donker werden de dieren goed geboend, geschrobd en weer schoon gespoten om vervolgens onder een laken op te drogen.Zoals modellen in Parijs over de catwalk paraderen, zo lopen de kalfjes en pinken door de ring, met hun begeleiders. Een jury houdt alles altijd goed in de gaten en zo rollen er uiteindelijk winnaars uit. De jury bestond dit jaar uit Ruben Zomer, Marloes Schipper, Jan Wouter van Noord, Hilma Dolstra, Stan Brekelmans en Linde Brekelmans.Kampioen junioren werd Sanne Hattem, kampioen senioren: Jos Schiphorst, kampioen pinken: Henry Balder.In 1962 vond in Rouveen voor het laatst een kalverkeuring plaats, georganiseerd door melkfabriek De Kleine winst. De Stichting Kalveropfokclub Rouveen (KOC) blies deze traditie elf jaar geleden nieuw leven in. Doel is kinderen de liefde voor dieren bij te brengen en te laten zien dat het goed verzorgen van dieren cruciaal is. Dat is een groot succes gebleken. Plaatselijke sponsoren maken alles mogelijk.