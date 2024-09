Jongeren stelen ambulance in België terwijl patiënt wordt geholpen

Terwijl hulpverleners in Antwerpen een patiënt in een gebouw medische zorg verleenden, stalen drie jongeren lachend hun ambulance. Jeugdrechters zijn geschokt en waarschuwen dat ze flinke straffen kunnen krijgen.



De diefstal gebeurde gisteren in de Antwerpse wijk Luchtbal. Volgens de krant Gazet van Antwerpen merkten de hulpverleners pas dat de ambulance weg was toen ze erheen liepen omdat ze meer medisch materiaal nodig hadden.



Op camerabeelden van binnen in de ambulance is te zien dat het drietal lachend, met hoge snelheid en zwaailichten, wegreed in de ambulance. De jongeren lieten de wagen verderop met open deuren achter.



"Terwijl onze mensen binnen druk in de weer waren om de nodige medische zorg toe te dienen, vonden drie gasten het blijkbaar grappig om met de ambulance te gaan joyriden", zegt een woordvoerder van de ambulancedienst in de Gazet van Antwerpen. De dienst spreekt schande van wat er is gebeurd.



Ook jeugdrechters spreken zich uit tegen het voorval, dat ze zien als een gevolg van groeiende normvervaging, schrijft de Vlaamse publieke omroep VRT. "Ik ben al 14 jaar jeugdrechter, ik zie erge feiten, maar ook is was geshockeerd toen ik hoorde over de diefstal van de ambulance", zegt een woordvoerder van de jeugdrechters.



De jeugdrechters zeggen steeds vaker dergelijke gevallen van normvervaging te zien. Ze waarschuwen dat er flinke straffen aan het drietal kunnen worden opgelegd. "Het wordt erger, de scrupules verdwijnen. Er is een tendens van meer agressie door jongeren richting brandweer, apothekers, artsen en verplegers. Vroeger zouden hulpverleners met rust gelaten worden. Die tijd is voorbij."



Hoe het met de patiënt is, is niet bekend.

