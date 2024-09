Opmerkelijk: agressieve specht heeft het gemunt op twee wildcamera’s in natuurreservaat

Een agressieve specht heeft voor bizarre beelden gezorgd in een natuurreservaat in Rusland. Wildcamera’s konden vastleggen hoe de vogel met zijn sna

13-09-2024 11:01:34

Het lijkt me een grote bonte specht en als dat zo is, is het een jong beest, met dat rooie petje. Het lijkt inderdaad alsof hij naar insecten aan het zoeken is, maar daarvoor hoeft hij toch niet zo hard op een lens te rammen. Misschien hield hij er geoon niet van om bespied te worden.