Voormalige Miss Universe Nederland Stephanie Tency (33) probeerde jarenlang aan 'het perfecte plaatje' te voldoen, en probeerde dat te creëren door talloze cosmetische ingrepen. Later kreeg ze spijt; dat verhaal vertelt ze in een nieuwe documentaire. "Ik was verminkt, met bloedblaren en bulten en deuken in mijn benen."



Stephanie is een halfjaar geleden gestopt met het injecteren van botox en fillers in haar gezicht. En dat merkt ze: "Ik begin weer iets van mimiek in mijn gezicht te krijgen. Nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar het zien van de eerste rimpels maakt me blij." Als ze nu in de spiegel kijkt ziet ze een vrouw waar ze trots op is en waar ze van houdt. Dat is heel lang anders geweest.



In de documentaire Misslukt, die later deze maand verschijnt, vertelt ze haar verhaal. Van haar kroning tot Miss Nederland in 2012, haar zoektocht naar perfectie en de talloze cosmetische ingrepen, tot aan het besef: "Je hoort in een gezond lichaam niet de snijden." Ze wil nu een voorbeeld zijn 'voor alle onzekere jonge vrouwen' en laten zien dat perfectie niet maakbaar is.



Na haar Miss-titel was ze veelvuldig op radio en tv, ze was te gast op de hipste feesten. Op social media leefde ze het perfecte leventje. "Maar dat was allesbehalve perfect. Als ik nu terugkijk, besef ik hoe leeg mijn leven was", vertelt ze aan RTL Nieuws.



Toen Tency gescout werd als deelnemer aan de Missverkiezing ging ze hard aan de slag om al haar 'imperfecties' weg te werken. "Alles wat beter kon, moest beter. Ik voelde druk om te voldoen aan het perfecte plaatje. Meer dan twee miljard ogen zouden er tijdens de Miss-Universe verkiezing op mij gericht zijn."



Daar hoorden volgens Tency ook grotere borsten bij. "In mijn omgeving werd er zo normaal gedaan over een borstvergroting. Het is iets wat je wel 'even' doet. Dat het pijn kon doen of dat er complicaties kunnen optreden, daar sprak niemand over."



Aanvankelijk was ze blij met de 'verbetering': "Toen ik bijkwam uit de narcose keek ik stiekem onder het laken en dacht: 'Fijn, die zitten er mooi op.'"



Na de operatie ging het mis. "Ik liep na de operatie rond met slangetjes aan mijn linkerborst. Die moesten het wondvocht afvoeren, want ik kreeg een infectie. Door een fout van de kliniek waren ze vergeten de knoopjes (die tegenwoordig volledig oplossen) eraf te knippen na twee weken. De hechting bleef open en ging ontsteken. Terwijl ik echt wel in een gerenommeerde kliniek was geweest, een van de bekendste van Nederland."



Met antibiotica werd de infectie net op tijd onderdrukt. "Ik won de verkiezing met grote borsten, maar heb tot vandaag nog last van de complicaties van de operatie."



Ondanks, dat Tency haar eerste behandeling als een 'doffe ellende' heeft ervaren, was het geen wake-upcall. "Er gebeurde zoveel dat ik de pijn gewoon vergat."



Ze kreeg de ene 'gratis' cosmetische behandeling na de andere aangeboden. Haar drang naar perfectie wordt gevoed door sociale media, en door de 'nieuwe maakbare wereld' waarin ze terecht was gekomen.



"Normaal gesproken laat je je lippen één of twee keer per jaar vullen", vertelt ze. "Ik deed het al na drie maanden. Hoe voller, hoe beter. Ik zag niet hoe obsessief ik bezig was. Doorgedraaid was ik."



Ze laat composiet facings plaatsen en zorgt ervoor dat ze strak staat van de botox en fillers. "Geen arts of kliniek zei: 'Stop, dit is niet meer oké'."



Volgens Tency draait het in de cosmetische industrie om geld verdienen. Ook al gaat het ten koste van de gezondheid van jonge vrouwen. Ze had gewild dat iemand haar tot dat besef had kunnen brengen. Maar naar haar moeder wilde ze toen niet luisteren. "Ik had liever een voorbeeld gehad, dat was misschien eerder aangekomen", zegt ze.



Cosmetisch arts Tom Decates heeft in het Erasmus MC (als enige ziekenhuis ter wereld) een complicatiespreekuur waar hij de schade van mislukte cosmetische ingrepen herstelt. Dat Tency niet alleen is, blijkt wel uit de wachttijd: die is inmiddels zes maanden.



Decates zegt 'heel blij' te zijn dat Tency in de documentaire laat zien wat de gevolgen van al die ingrepen kunnen zijn. Zelf laat hij sinds een jaar zien hoe het mis kan gaan met filmpjes op TikTok van voorbeelden uit zijn eigen praktijk. Hij hoopt daarmee jongeren te bereiken. "Als arts kun je zoveel waarschuwen als je wilt, influencers en celebs blijven het grote voorbeeld voor velen. Zij tonen het perfecte plaatje. Hoe meer zij de donkere keerzijde te zien krijgen, hoe beter."



En dat is precies waar Tency zich voor wil inzetten. "Maak het niet mooier dan het is." Volgens haar wordt er te makkelijk gedaan over cosmetische ingrepen. "We moeten niet langer doen alsof het heel normaal is. Nee, het is niet normaal dat we gezond op een operatietafel gaan liggen om in ons te laten snijden. Zeg het eerlijk als je het doet en als het misgaat. Wees eerlijk!"



De helft van alle behandelingen die goedkoop worden uitgevoerd, gaan volgens Decates mis. Hij benadrukt het belang van deskundigheid. "Goedkoop is meestal duurkoop. Dan denk je een kleine imperfectie op te lossen, maar raak je verminkt voor het leven."



Ondeskundige handen of ondeugdelijk vulmateriaal kan voor hobbels, bobbels, allergieën, infecties, littekens of afstervend weefsel zorgen. "De ergste fillercomplicatie die ik in Nederland heb gezien, is iemand die aan één oog blind werd."



De wake-upcall voor Tency kwam uiteindelijk vier jaar geleden. Ze ging voor een liposuctie onder het mes, de operatie ging mis. "Ik was verminkt, met bloedblaren en bulten en deuken in mijn benen. Toen dacht ik: genoeg, ik stop hiermee. Ik ga mezelf niet meer toetakelen."



Verslaafd aan cosmetische ingrepen

Tency probeerde vervolgens, zoals zij het noemt, van haar 'verslaving' af te komen. Ze bouwde alle behandelingen af. Ze ging in therapie om uit te zoeken waarom ze ooit zo ver ging voor het perfecte plaatje.



In dat proces stapte ze ook uit de leefomgeving die niet meer bij haar paste. "Nu pas besef ik hoe leeg die wereld was en hoe eenzaam ik was. Ik bezweek onder de groepsdruk. Tegenwoordig moet alles zo perfect zijn. Iedereen probeert daartegen op te boksen."



Met haar moeder kan ze weer goede gesprekken voeren. "Voor haar is het verschrikkelijk geweest. Zij heeft zich altijd zorgen gemaakt."



Tency hoopt vooral jonge meiden te bereiken met haar film. "Ik hoop dat meisjes denken: ik ben goed genoeg zoals ik ben. Alhoewel ik zelf ook nog midden in mijn proces zit en er nog lang niet ben, hoop ik deze vrouwen mee te kunnen nemen."



Volgens Tency is het heel belangrijk dat we ons niet zo laten verleiden door de online-wereld. "Bescherm jezelf. Praat met je ouders of docent of met iemand anders die je vertrouwt. Maar stop het niet weg."



Decates geeft hetzelfde advies, maar heeft ook advies voor de ouders. "Waarschuw je kind niet met een wijzend vingertje, maar probeer met elkaar in gesprek te blijven en elkaar te begrijpen. Anders komt je kind in een fuik op social media terecht dat juist voedt wat jij verbiedt."



Decates en Tency hopen dat de overheid ook zijn verantwoordelijkheid hierin gaat nemen. "De minimum leeftijd voor cosmetische ingrepen moet omhoog van 18 naar 23 jaar", zegt ze. "Wat weet een meisje van 18 nou?"



"Geef op scholen voorlichting, of les in mentale gezondheid. Hoe ga je om met die maakbare wereld?"



Tency vindt ook dat er strengere controles moeten komen op ongeschoolde behandelaars. "Jonge meisjes hebben vaak geen geld voor dure klinieken. Zij gaan op zoek naar goedkope opties, maar betalen dat vaak met duurkoop. Daarin moeten zij beschermd worden."

