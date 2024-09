Kat keert terug uit de dood, vier dagen nadat hij was gecremeerd

Een kat verraste zijn eigenaars door door opgewekt door zijn kattenluikje te komen, dagen nadat gedacht werd dat hij gecremeerd was.

Nicci Knight was met haar gezin op vakantie in Turkije toen ze van haar buren te horen kreeg dat ze haar kat, Ted, verdronken in hun vijver hadden gevonden.

“Ik moest het nieuws aan mijn man en onze vier kinderen vertellen en we waren er allemaal kapot van, want Ted is een enorme persoonlijkheid en een geliefd lid van de familie.”

Omdat ze haar buurvrouw niet met Ted's lichaam wilde opzadelen totdat de familie terugkwam van vakantie, regelde mevrouw Knight dat Heavenly Pets Crematorium het lichaam zou ophalen en cremeren.

Maar vier dagen na de crematie kwam mevrouw Knight uit het zwembad in Turkije en zag dat ze een aantal keren was gebeld door haar kattenoppas, die op de andere kat van het gezin had gepast.

“Ik geloofde het eerst niet,” zei ze. “Ik moest haar vragen om me live te FaceTimen zodat ik kon zien dat Ted nog leefde.”

De waarheid drong snel tot haar door. “Ik heb £130 betaald om de kat van iemand anders te cremeren,” zei ze.

Vicki Crallan, de directeur van het Heavenly Pets Crematorium, vindt het “bitterzoet” en zegt dat ze zich zorgen maakt dat er een gezin is dat “iemand miste”.

De familie heeft de eigenaar van de dode kat niet kunnen achterhalen.

