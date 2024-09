Fokpoging gaat helemaal fout in Blijdorp: tijgerin Nonja overleden na gevecht

Een bizarre situatie in dierentuin Blijdorp donderdag. De eerste poging om twee nieuwe tijgers in de Diergaarde met elkaar te laten paren, is dramatisch afgelopen. De introductie leidde tot een gevecht dat fataal werd voor tijgerin Nonja. Ze werd vrijdagochtend dood in haar verblijf gevonden.



Nonja verbleef pas sinds juni in de Rotterdamse dierentuin, drie weken nadat de Sumatraanse tijger Geram was gearriveerd. Ze kreeg eerst de kans om te acclimatiseren voordat ze kennis zou maken met Geram, in de hoop dat ze voor nageslacht zouden zorgen.



Omdat Nonja krols gedrag ging vertonen, werden ze donderdag voor het eerst bij elkaar geplaatst. Geram toonde meteen zijn dominantie en er ontstond een gevecht, waarbij Nonja onder meer een bloeding aan haar long opliep, vermoedelijk veroorzaakt door een hoektand van het mannetje.



Hoewel de verzorgers zo snel mogelijk na het uitbreken van het gevecht de twee roofdieren uit elkaar haalden, bleek vrijdagochtend hoe groot de schade was.



De dood van de tijger heeft in Diergaarde Blijdorp tot verslagenheid geleid. "Het aan elkaar voorstellen van grote katten is nooit zonder gevaar. Zeker in het geval van solitair levende dieren als de Sumatraanse tijger", meldt de dierentuin op zijn website.

Reacties

11-09-2024 09:14:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.679

OTindex: 92.857

Solitair levende gevaarlijke wilde dieren in gevangenschap… niet verbazingwekkend als dat misgaat

