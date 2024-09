Omwonenden overmeesteren jonge gewelddadige inbreker

Donderdagavond 5 september trof een vrouw tussen 21.00 en 22.00 uur een inbreker in haar woning op de Violierstraat in Rotterdam-Zuid. De bewoonster jaagde de verdachte, een jongen van 14 uit Rotterdam, weg. Buren kwamen af op het lawaai. Doordat zij snel gehandeld hebben, is de verdachte overmeesterd. Een buurman liep hierbij een steekwond in zijn arm op en is aan zijn verwonding behandeld. De verdachte is door de politie aanhouden.

De bewoonster trof de verdachte aan in haar woning. Ze heeft tegen hem geschreeuwd dat hij weg moest gaan. Toen de verdachte buiten probeerde er op een fat bike van door te gaan, heeft een van de buren hem vast gepakt. De buurman kwam, samen met andere buren, af op het geschreeuw van de bewoonster. De buurman die de jongen vastpakte werd door de verdachte met een mes in zijn arm gestoken. Toch kon hij de verdachte in bedwang houden, totdat de politie er was. De buurman is behandel voor zijn verwonding. Door snel handelen van de buren heeft de politie de verdachte kunnen aanhouden. Hij zit nog vast.

10-09-2024 18:39:16 Buick

Een joch van 14, heeft natuurlijk ook een mes bij zich.

Dat ze hem maar heel lang vast houden.

Ben eigenlijk wel benieuwd hoe zijn ouders reageren.



10-09-2024 18:58:54 Emmo

@Buick :

Een joch van 14, heeft natuurlijk ook een mes bij zich. QuoteEen joch van 14, heeft natuurlijk ook een mes bij zich. Zonder mes van minimaal 20cm ben praktisch gesproken ongekleed.

