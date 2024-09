Russin verliest zilver: vijf van de tien atletes uit olympische finale 2012 betrapt op doping

De Russische atlete Tatyana Tomashova is twaalf jaar na dato alsnog tegen de lamp gelopen vanwege dopinggebruik tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Het internationale sporttribunaal CAS heeft haar een schorsing van tien jaar opgelegd, en ze moet haar zilveren medaille inleveren.

Inmiddels is de lijst van betrapte atletes uit de finale van de 1500 meter schrikbarend lang: vijf van de eerste negen atletes gebruikten verboden prestatieverhogende middelen. Tomashova, die destijds als vierde over de finish kwam kreeg naderhand zilver, omdat de Turkse winnaressen Asli Çakir Alptekin en Gamze Bulut al eerder schuldig bleken aan dopinggebruik. De Bahreinse Maryam Yusuf Jamal, die als derde eindigde, kreeg door alle schorsingen later het goud toegewezen.



De nu 49-jarige Tomashova wordt niet voor het eerst gestraft. Bij een hertest van stalen uit 2012 werden anabole steroïden in haar systeem aangetroffen. In 2008 behoorde ze al tot een groep van zeven Russische atletes die twee jaar aan de kant stonden wegens gesjoemel met urinemonsters. Tomashova leverde destijds een sample van iemand anders in.

Voor de Amerikaanse Shannon Rowbury, die in Londen zesde werd, ligt alsnog een klein stukje Olympische roem in het verschiet: zij mag zich nu bronzen medaillewinnares noemen. De Ethiopische Abeba Aregawi, die tegenwoordig voor Zweden uitkomt, kreeg vorige maand tijdens de Spelen in Parijs het brons omgehangen, maar schuift nu een treetje omhoog naar zilver.



Uitslag finale 1500 meter op de Olympische Spelen van 2012 in Londen:

1. Asli Çakir Alptekin (Tur) – geschrapt

2. Gamze Bulut (Tur) - geschrapt

3. Maryam Yusuf Jamal (Bah) GOUD

4. Tatyana Tomashova (Rus) - geschrapt

5. Abeba Aregawi (Eth) ZILVER

6. Shannon Rowbury (VS) BRONS

7. Natallia Kareiva (Blr) - geschrapt

8. Lucia Klocová (Slw)

9. Yekaterina Kostetskaya (Rus) - geschrapt

10. Lisa Dobriskey (Gbr)

Reacties

Je krijgt een medaille als je de beste dope gebruikt De olympische dope spelen.Je krijgt een medaille als je de beste dope gebruikt

Hoe kun je nu 12 jaar later op heterdaad betrapt worden?

