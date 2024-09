Oeps... inbreker vergeet zijn bivakmuts op te zetten

Inbreken is een vak, zeker in een tijd van beveiligingscamera's. Dat weet deze man ook best wel. Hij brak in in een gesloten bouwmarkt in Deventer. En hij had zijn bivakmuts meegenomen.Alleen: hij vergat hem aanvankelijk op te zetten. Dus volledig herkenbaar forceerde hij de deur van de winkel. En pas binnen bedacht hij dat hij zijn bivakmuts was vergeten op te zetten, is te zien op de video van RTV Oost.De inbreker gaat niet met lege handen naar huis. Na wat klauterwerk om camera’s weg te draaien, neemt hij voor meer dan 7000 euro verf, plamuur en tape en lak mee. Het gaat om tientallen blikken van de merken Sikkens en Fitex."De kans is groot dat de man de verf ergens probeert te verkopen", vertelt politiewoordvoerder Amber Maathuis in het opsporingsprogramma Plaats Delict. "Deze grote hoeveelheid kan haast niet voor eigen gebruik zijn. Tips over de locatie van de gestolen verfblikken zijn dan ook zeer welkom."De inbreker gaat niet met lege handen naar huis. Na wat klauterwerk om camera’s weg te draaien, neemt hij voor meer dan 7000 euro verf, plamuur en tape en lak mee. Het gaat om tientallen blikken van de merken Sikkens en Fitex."De kans is groot dat de man de verf ergens probeert te verkopen", vertelt politiewoordvoerder Amber Maathuis in het opsporingsprogramma Plaats Delict. "Deze grote hoeveelheid kan haast niet voor eigen gebruik zijn. Tips over de locatie van de gestolen verfblikken zijn dan ook zeer welkom."