Man krijgt vanwege opmerkelijke smokkelactie gebiedsverbod aan zijn broek voor Dolfinarium

Een man heeft vorige week een opmerkelijk verbod gekregen van de Rotterdamse politie. Hij krijgt namelijk een gebiedsontzegging voor het Dolfinarium in Harderwijk. De reden? De meneer smokkelde vissen naar binnen om de dolfijnen te voeren.



De politie krijgt vaker te maken met onverwachte incidenten, maar zo'n bijzondere zaak zagen ze niet aankomen, schrijft het Team Arrestantentaken op Instagram. In eerste instantie leek het uitreiken van een gebiedsverbod niet heel bijzonder. Maar toen ze de brief van het Dolfinarium lazen, keken de agenten toch vreemd op.



Het Dolfinarium wil namelijk dat een man het park niet meer binnenkomt. De man zou meerdere keren vissen in zijn broek hebben verstopt om mee te kunnen smokkelen. Later zou hij de dolfijnen in het park stiekem met deze vissen hebben gevoerd.

Reacties

09-09-2024 13:18:52 BatFish

Oudgediende



Terecht! Stomme idioot. Los van het feit dat je al vragen kunt stellen bij dolfijnen in gevangenschap, krijgen die dieren een zee uitgekiend dieet. Je wilt niet dat de eerste de beste dwaas die beesten gaat voeren.

