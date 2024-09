Dakloze man met 36.000 euro(!) op zak aangehouden op Rotterdam Centraal

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een dakloze man gearresteerd op Rotterdam Centraal. De man werd gewekt door beveiligingsmedewerkers terwijl hij op een bankje in het station sliep. Toen hij werd gevraagd om te vertrekken en zijn identiteitsbewijs te tonen, weigerde hij mee te werken. Dit leidde tot zijn aanhouding.



Bij controle op het politiebureau bleek dat de man geen vast woonadres heeft en bekendstaat om eerdere meldingen van overlast. Tijdens de standaard fouillering op het bureau deden agenten een opmerkelijke vondst: in zijn rugzak troffen ze maar liefst 36.000 euro aan contant geld aan.



De politie onderzoekt nu waar dit grote geldbedrag vandaan komt en hoe de man eraan is gekomen.

09-09-2024 10:57:13 allone









Is het verboden voor daklozen geld op zak te hebben?

09-09-2024 11:13:41 Feraturion







En waarom zou dat niet mogen, moet het perse op een bankrekening staan zodat de overheid kan meekijken. Aangezien hij dakloos is kan hij het ook niet thuis in een kluis bewaren.



We hadden vroeger in Capelle a/d IJssel ook een dakloze vrouw die best wel wat vermogen had. Koos zelf voor een leven op straat.

09-09-2024 11:32:33 DrZiggy









S @allone :



En waarschijnlijk eerder of het geen zwart geld is, want dan wilt de overheid natuurlijk nog de helft hebben. @Feraturion : Nee, maar het is wel raar als je zoveel contant geld hebt. Dus dan mogen ze best onderzoeken of het geen crimineel geld is.En waarschijnlijk eerder of het geen zwart geld is, want dan wilt de overheid natuurlijk nog de helft hebben.

09-09-2024 14:52:59 Buick











Daklozen zjn niet zielig, veel willen ook geen hulp.

Bij mijn werk staan ook regelmatig daklozen en die sturen we weg.

Sommige mensen vinden ze zielig en dan zeg ik, waarom laat je hem dan niet thuis op je bank slapen.

En ineens vinden ze het dan toch minder zielig.

Want dan komt het te dichtbij.



Laatste edit 09-09-2024 14:54 @Feraturion , pas nog een artikel over een dakloze vrouw . Die bezat een stuk of 10 woningen die ze verhuurde en die woningen schonk ze aan de huurders die erin woonde.Daklozen zjn niet zielig, veel willen ook geen hulp.Bij mijn werk staan ook regelmatig daklozen en die sturen we weg.Sommige mensen vinden ze zielig en dan zeg ik, waarom laat je hem dan niet thuis op je bank slapen.En ineens vinden ze het dan toch minder zielig.Want dan komt het te dichtbij.

