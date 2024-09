Google Maps zet fietser op de snelweg, zou de snelste route naar school zijn

Als je de hulp van een routeplanner inschakelt om op je bestemming te komen, vertrouw je erop dat die je een veilige weg toewijst. In Aarle-Rixtel ging dit dinsdag toch mis, meldt het Eindhovens Dagblad woensdag. Een 17-jarige jongen vroeg namelijk aan Google Maps de snelste route naar zijn school, maar werd door de app de snelweg opgestuurd.



De routeplanner zorgde ervoor dat de jongen niet alleen op de A270 belandde, maar door wisselende rijbanen ook nog op de Europaweg (N270) terechtkwam. Een oplettende vrachtwagenchauffeur schoot te hulp en belde het noodnummer, waarna de politie de jongen van de snelweg haalde en op een veilige plek afzette. De vrachtwagenchauffeur bracht de jongen zijn fiets.



De jongen had de politie verteld dat hij door de route van Google Maps op de snelweg beland was. De opmerkelijke route komt de jongen duur te staan: hij heeft een boete gekregen en kon daarna via een fietspad zijn weg naar school vervolgen. Het is niet bekend of hij op Google Maps de auto route had geselecteerd of voor de fietsroute had gekozen.

Reacties

09-09-2024 09:34:12 Feraturion

Senior lid

WMRindex: 228

OTindex: 19

Ondanks dat dit gevaarlijk is, vind ik het jammer dat je geen fouten mag maken.

Geef zoiemand de eerste keer een waarschuwing en registreer dit ook. bij herhalend gedrag pas een boete.



Maar als je draaideur crimineel ben laten ze je elke keer lopen.

09-09-2024 09:42:48 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.101

OTindex: 95.812

Quote:

Het is niet bekend of hij op Google Maps de auto route had geselecteerd of voor de fietsroute had gekozen.



Nee natuurlijk had hij geen fout gemaakt. En je fiets de snelweg oprijden was dus ook niet stom maar het was allemaal een fout van zijn domdommetje...





Laatste edit 09-09-2024 09:43

09-09-2024 10:31:00 DrZiggy

Administrator



WMRindex: 4.627

OTindex: 206

S



@Feraturion : Met 17 jaar mag je toch wel weten dat je niet over de snelweg mag fietsen. Ik denk dat hij heel goed wist wat hij deed, maar gewoon een (dom) excuus zocht.Bij een kind tot een jaar of 10 zal er ongetwijfeld eerst een waarschuwing komen. Al vraag ik me af waarom die überhaupt met een google maps zouden moeten fietsen.

09-09-2024 10:54:17 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.664

OTindex: 92.837

Logisch: hij was snel-weg

Als hij 17 was , heeft hij toch al jarenlange ervaring met naar school fietsen?!

09-09-2024 11:00:56 Feraturion

Senior lid

WMRindex: 228

OTindex: 19

@DrZiggy , je wil niet weten waar google maps mij allemaal heen leid op de fiets. Nu begin ik na een paar keer de route wel te kennen. (zandpaadjes, schotse hooglanders)

09-09-2024 11:34:10 DrZiggy

Administrator



WMRindex: 4.627

OTindex: 206

S



@Feraturion : Dat geloof ik graag, maar als je de oprit van een snelweg op wordt gestuurd, dan weet je dat het misgaat en kies je een andere weg.Tenminste, dat hoop ik

09-09-2024 12:54:04 Emmo

Stamgast



WMRindex: 67.006

OTindex: 28.517

@DrZiggy :

maar als je de oprit van een snelweg op wordt gestuurd Quotemaar als je de oprit van een snelweg op wordt gestuurd Op zijn minst mag er een belletje gaan rinkelen.

09-09-2024 14:42:15 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.527

OTindex: 1.123



Dan hoor je zelfs geen kerkklokken meer.

@Emmo , bij de meeste fietsers zitten er oordopjes in hun oren en horen ze alleen keiharde muziek.Dan hoor je zelfs geen kerkklokken meer.

09-09-2024 16:36:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 67.006

OTindex: 28.517

@Buick : Als ik de berichten mag geloven weten ze ook niet waar de klepel hangt.

