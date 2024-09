Massaspermadonor Jonathan doneert nog altijd, en klaagt Netflix aan om leugens

Massazaaddonor Jonathan Meijer doneert ondanks een verbod door de rechter nog altijd zijn sperma aan gezinnen die daar zelf om vragen. Dat heeft hij gisteravond gezegd in de talkshow Eva.



Onlangs laaide de ophef internationaal op toen Netflix een documentaire over hem publiceerde. Volgens de makers van The Man with a 1000 Kids zou Jonathan niet bij 550 kinderen gestopt zijn, zoals hij zelf beweert, maar zouden er mogelijk wel 3000 kinderen met zijn DNA geboren zijn.



Dat sprak hij gisteravond met klem tegen. "Dat is totaal niet gebaseerd op cijfers. Het zijn waandenkbeelden. 550 is het getal dat ik hard kan maken. Waarvan ik zeker weet dat ze er zijn. Alles wat daarna komt is speculatie en ik vind dat we ons niet moeten begeven op het terrein van speculatie."



De documentaire is volgens Meijer 'heel schadelijk' voor de kinderen en voor de ouders van die kinderen. Daarom begint hij een rechtszaak tegen de streamingdienst. "Ik kom op voor mijn donorkinderen en voor de ouders, die worden meegezogen door een sensationeel filmpje."



Jineks tegenwerping dat die ouders juist meewerkten aan de documentaire 'om jou te stoppen' maakt weinig indruk: "Dat zijn er maar een paar."



Ook van het oordeel van de advocaten Gerard Spong en Peter Plasman dat zijn zaak geen schijn van kans maakt, is hij niet bepaald ondersteboven: "Dat is dan fijn voor die topadvocaten."



Vorig jaar stond hij zelf voor de rechter, die dus oordeelde dat hij moest stoppen met het verstrekken van zijn sperma. Volgens de rechtbank had Jonathan gelogen over zijn spermadonaties. Hij zei tegen mensen die gebruik wilden maken van zijn donatie dat hij maximaal 25 donorkinderen had, het maximumaantal dat individuele klinieken hanteren voor spermadonoren.



De zaak was aangespannen door Stichting Donorkind. De massadonatie is gevaarlijk voor de gezondheid van de kinderen en slecht voor hun welzijn, zegt de stichting. Zo kunnen donorkinderen later in hun leven zonder dat ze het weten een kind krijgen met iemand die genetisch hun halfbroer- of zus is, wat ook weer schadelijk kan zijn voor hun nageslacht.

