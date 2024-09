13 jaar nadat agent hun zoon doodschoot, wachten ouders nog op Europees Hof

Jan en Tineke Koomen, ouders van de in 2011 doodgeschoten Michael Koomen, wachten al bijna tien jaar op een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hun zoon werd neergeschoten door een politieagent tijdens een incident in Amsterdam dat diepe sporen heeft nagelaten.



De agent kreeg het in 2011 op de Weteringschans aan de stok met leden van de Amstelveense voetbalclub RKAVIC. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) dreven enkele spelers de agent in het nauw, door hem zijn politiebus in te trekken waar hij werd vastgehouden en getrapt.



De diender loste daarop vier schoten. Michael Koomen werd dodelijk getroffen, zijn broer Nick kreeg een kogel in zijn been en ploeggenoot Diego Medina werd in de buik getroffen.

09-09-2024 16:47:41 Emmo

dreven enkele spelers de agent in het nauw, door hem zijn politiebus in te trekken waar hij werd vastgehouden en getrapt. Op dit soort gedragingen staat niet de doodstraf, maar dat de diender geschoten heeft vind ik dan weer wel begrijpelijk. Op dit soort gedragingen staat niet de doodstraf, maar dat de diender geschoten heeft vind ik dan weer wel begrijpelijk.

09-09-2024 17:25:40 allone

Iig had hij niet de intentie om te doden maar was het eerder zelfverdediging.

Dat die jongen daardoor gestorven is, is natuurlijk wel triest.

En wat heeft deze agent de afgelopen 10 jaar gedaan?

En wat denken die ouders te bereiken? Wraak?



@Emmo : ik vind het ook een afschuwelijke situatie. Waren er niet meer agenten? Met zijn allen tegen één is wel extreem.Iig had hij niet de intentie om te doden maar was het eerder zelfverdediging.Dat die jongen daardoor gestorven is, is natuurlijk wel triest.En wat heeft deze agent de afgelopen 10 jaar gedaan?En wat denken die ouders te bereiken? Wraak?

