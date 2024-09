Commandant van torpedobootjager VS weggestuurd om blunderfoto

Een commandant van een torpedobootjager in de VS had achteraf gezien liever niet zijn ' actiefoto ' op de Instagrampagina van de marine gehad. Er volgde een spervuur aan hoongelach op sociale media, omdat de kijker op het vuurwapen verkeerd om was gemonteerd. De marine heeft de commandant inmiddels uit zijn functie ontheven."Het vertrouwen is verloren in zijn mogelijkheid om de torpedobootjager USS John S. McCain te leiden", laat de marine weten in een verklaring. Het marineschip is momenteel actief in het Midden-Oosten. De officier, wiens naam niet is bekendgemaakt, wordt tijdelijk overgeplaatst naar een andere afdeling.De blunderfoto was op 10 april geplaatst. De commandant lijkt een vuurwapen af te vuren, maar zal door zijn kijker het doelwit erg ver weg hebben gezien. Aangezien het vizier was omgedraaid, werkte het niet vergrotend maar verkleinend."Zelfs Hollywood doet dit goed", grapte iemand op X. "We zijn verloren." Een ander merkte op dat het voorste handvat van het vuurwapen wel erg dicht bij het magazijn zit. De militaire nieuwssite Stars en Stripes noemde dat een vreemd detail.Ook andere takken van de Amerikaanse krijgsmacht leken de foto belachelijk te maken. De mariniers plaatsten een vergelijkbare foto, maar dan met het vizier de juiste kant op. "Duidelijk zicht", stond in de beschrijving bij deze post. De marine erkende de fout later en haalde de foto offline.Het is onduidelijk waarom het maanden heeft geduurd voordat de commandant werd weggestuurd. "De marine houdt zijn officieren aan de hoogste standaarden. Ze worden verantwoordelijk gesteld als ze hier niet aan voldoen", staat in de verklaring.