Omgekeerde ananas om een partner te vinden veroorzaakt chaos in Spaanse supermarkt

Een opmerkelijke trend speelt zich af in winkels van de Spaanse supermarktketen Mercadona. Tussen 19 en 20 uur kunnen singles er duidelijk maken dat zij een partner zoeken door een ananas omgekeerd in hun winkelkar te stoppen

Het was actrice en comedian Vivy Lin die de ananastrend lanceerde. Op Tiktok postte zij een video waarin ze een winkelkar voortduwt in een vestiging van de Spaanse supermarktketen Mercadona. “Het moment om een partner te vinden in Mercadona is tussen 19 en 20 uur”, zegt ze daarin.

De keten zelf deed daar nog een schepje bovenop, door op datzelfde Tiktok beelden te posten van een ananas die in de rekken ligt. “Deze ananas wacht op jou om een afspraakje te krijgen”, staat erbij. Door de ananas daarna met de onderkant naar boven in je winkelkar te stoppen en richting de rekken met wijn te rijden, maak je vervolgens duidelijk dat je single bent en op zoek bent naar iemand om een leuke tijd mee te hebben.



De video’s gingen viraal en hebben ertoe geleid dat heel wat mensen de daad bij het woord hebben gevoegd. In Madrid bijvoorbeeld zijn al meerdere meldingen gekomen van tieners die lange tijd rondrijden in de winkel met een winkelkar - met ananas - zonder iets te kopen. Eén van die tieners had zich zelfs verkleed als ananas, schrijft het Nieuwsblad

In Bilbao werd de politie zelfs ter plaatse geroepen omdat het te druk was in de winkel en de situatie door de vele aanwezigen uit de hand dreigde te lopen.

Reacties

08-09-2024 08:46:48 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.658

OTindex: 92.832

TikTok doet zijn naam eer aan en Mercadona heeft alleen maar nadelen. Tieners zijn en blijven tieners

08-09-2024 10:09:34 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.525

OTindex: 1.123

Lijkt me niets. Zometeen loopt er een oud hitsig omaatje achter je aan allleen omdat er anannas op je boodschappen lijstje staat.

08-09-2024 13:03:39 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.727

OTindex: 19.766

S



Zo maak je de bijpassende muts. Quote: Eén van die tieners had zich zelfs verkleed als ananas, schrijft het Nieuwsblad. Ik neem aan dat veel WMR-leden dit gaan navolgen. Ja, zelf houd ik het bij mijn witte lange jurk en mijn pauspetje. Maar als er mensen zijn die nog veel meer dan ik voor ll willen lopen, dan is hier het recept.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: