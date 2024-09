Eén croissant per dag beschadigt je hart al in een maand

Het dagelijks eten van een croissant kan binnen een maand al schadelijk zijn voor je hart. Een recente studie, gepresenteerd op de European Society of Cardiology-conferentie, heeft aangetoond dat een dieet rijk aan verzadigde vetten, zoals die in croissants, kan leiden tot een verhoogd risico op hartproblemen, zelfs zonder gewichtstoename.



Waarom het zo snel kan gaan

Verhoogd cholesterol en levervet: Deelnemers die dagelijks verzadigde vetten consumeerden, zagen hun cholesterolgehalte met gemiddeld 10% stijgen en het vet in hun lever met 20%. Dit verhoogt het risico op type 2 diabetes en hartziekten, wat kan leiden tot hartaanvallen en beroertes.

Vergelijking met onverzadigde vetten: De studie vergeleek ook de effecten van verzadigde vetten met die van onverzadigde vetten, zoals die in vette vis en noten. De groep die onverzadigde vetten consumeerde, zag een daling van het "slechte" cholesterol met ongeveer 10% en een toename van de energiereserves in hun hartspier.

Snelle veranderingen: De veranderingen in de gezondheid van het hart traden op binnen slechts drie weken, wat de snelheid benadrukt waarmee verzadigde vetten de cardiovasculaire risicofactoren kunnen beïnvloeden.

Waarom zijn croissants problematisch?

Croissants zijn rijk aan verzadigde vetten door het hoge botergehalte. Een gemiddelde croissant kan bijna 7 gram verzadigd vet bevatten, wat een aanzienlijk deel is van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor een dieet van 2000 calorieën. Verzadigde vetten kunnen het LDL-cholesterol ("slechte" cholesterol) verhogen, wat bijdraagt aan hartziekten.

