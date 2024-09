Woning op punt van instorten, vraag is of dat gecontroleerd of ongecontroleerd gebeurt

Een huis aan de Dorpsstraat in Warmond staat op instorten. De woning is aan het verzakken aan de waterkant. Ook zitten grote scheuren in de gevel en zijn muren ontzet.Een woordvoerder van de brandweer zegt te vrezen dat de woning instort. De vraag is of dat gecontroleerd of ongecontroleerd gaat gebeuren.Het pand wordt nu nog bij elkaar gehouden door een aantal meerpalen. Er is niemand meer binnen.Volgens de brandweer gaat het om de buitenmuur van het botenhuis. Dat botenhuis zit vast aan de woning.De wijde omgeving is afgezet. Niemand mag in de buurt komen. Ook het omliggende water is ontoegankelijk, omdat golfslag een gevaar kan zijn.Bewoner niet terug naar huisInmiddels is de situatie gestabiliseerd, meldt de brandweer. Omdat de buurt is afgezet, noemt de brandweer de situatie veilig. Daarmee is het instortingsgevaar niet voorbij. In geval van instorten is er alleen geen gevaar voor de omgeving.De bewoner kan voorlopig niet terugkeren. Samen met zijn familie en verzekeraar draagt hij zorg voor het verdere herstel.Volgens de gemeente Teylingen is het pand honderd jaar oud. De woning is lastig te stutten. Hulpdiensten zijn aanwezig om te analyseren hoe het probleem moet worden aangepakt.