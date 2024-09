Vrouw is klaar met mens zijn en wil geadopteerd worden door ganzenfamilie

Een vrouw is 'klaar' met mens zijn en heeft besloten het 'vanaf nu anders aan te pakken'. Ze wil namelijk geadopteerd worden door een ganzenfamilie. En als dat niet lukt, dan zou ze eventueel nog kunnen intrekken in een reigernest.



Mensen reageren bezorgd op X. Zo schrijft een X'er: "Hoe komt het toch dat die er ALLEMAAL zo uitzien en dat ze niet in de psychiatrie verblijven en behandeld worden?"



Een andere X'er schrijft: "Ik vraag me echt af waar deze golf van zwakzinnigheid vandaan komt. Hoe kan dit? Is het een sneeuwbaleffect?"



Of de bezorgdheid gerechtvaardigd is, blijft een kwestie. Het is immers onduidelijk of de vrouw een grap maakt.

Reacties

06-09-2024 18:04:38 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.644

OTindex: 92.798

Aandacht vragen?

Ik denk niet dat ze ganzen-/reigers voedsel gaat eten. Ik zie haar nog niet in de sloot staan om haar maaltijd van rauwe vis te vangen.

06-09-2024 18:23:07 DrZiggy

Administrator



WMRindex: 4.624

OTindex: 206

S Is dit niet dezelfde vrouw van een maandje terug die ook al zoiets doms riep?



Waarschijnlijk verdient ze gewoon geld door een typisch genderneutraal uiterlijk en dom doen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: