Fransman (71) laat tientallen mannen zijn vrouw verkrachten

In het Zuid-Franse Avignon gaat vandaag het proces van start tegen een man (71) die bijna tien jaar lang zijn vrouw heeft laten verkrachten door onbekenden. In de zaak zijn 50 andere verdachten.



Dominique P. drogeerde jarenlang zijn vrouw Gisèle, met wie hij in 1973 trouwde. Hij nodigde vervolgens onbekenden uit om haar in hun huis te verkrachten, zo schrijven meerdere Franse media.



Er worden vijftig mannen verdacht van verkrachting, van wie er nog 18 in voorarrest zitten. Het gaat om mannen die 21 tot 68 jaar oud waren toen de verkrachtingen plaatsvonden. De meerderheid van de verdachten is één keer in het huis geweest. Tien mannen kwamen vaker, zelfs tot zes keer toe.



Veel van de verdachten hebben verklaard dat ze dachten dat ze deelnamen aan de fantasieën van het stel. Maar volgens de hoofdverdachte, de echtgenoot, wisten ze allemaal dat zijn vrouw gedrogeerd was zonder dat zij hiervan wist.



Er is volgens Véronique Le Goaziou, onderzoekster op het gebied van seksueel geweld, geen sprake van psychische stoornissen bij de verdachten.



Na onderzoek van de politie, waarbij onder meer laptops en telefoons zijn onderzocht, zijn er 92 verkrachtingen vastgesteld, vooral in de periode 2013 tot 2020. De man gaf zijn vrouw een krachtig kalmeermiddel. Hij heeft toegegeven dat te hebben gedaan omdat Gisèle dingen die hij wilde doen, weigerde.



Met de mannen werd contact gelegd op een datingsite, die later werd gesloten omdat de site een vergaarplaats van seksuele roofdieren zou zijn. Zeker 72 mannen zouden betrokken zijn bij de verkrachtingen, 50 van hen zijn er geïdentificeerd en nu dus verdacht.



De feiten kwamen aan het licht toen de hoofdverdachte in 2020 werd opgepakt, omdat hij in een winkelcentrum vrouwen onder hun rok had gefilmd. Toen agenten hem fouilleerden, vonden ze beeldmateriaal van de vrouw die buiten bewustzijn was en werd verkracht.



Voor het slachtoffer is het proces 'een absoluut verschrikkelijke beproeving', stelt een van haar advocaten, die ook haar drie kinderen en vijf kleinkinderen bijstaat. Naar verwachting wordt het proces in de tweede helft van december afgerond.

Reacties

05-09-2024 19:43:30 allone









Afschuwelijk. Maar ik heb hier een deja vu gevoel bij. Is dit al vaker voortgekomen?!

05-09-2024 21:49:16 Mamsie









Die vent zal wel grof geld verdiend hebben aan het leed van zijn vrouw. De schurk!

06-09-2024 01:31:58 HoLaHu











@Mamsie : Schurk is nog wel een héél vriendelijke benaming voor hem...Mijn vriendelijkste naam voor hem is klootzak!

