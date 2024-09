Spionagedolfijn dood gevonden in Noorwegen

Een witte dolfijn waarvan werd vermoed dat hij door Rusland als spion werd ingezet, is dood gevonden voor de kust van Noorwegen.Hvaldimir, zoals de beloegadolfijn heette, werd in 2019 voor het eerst gespot. Vissers zagen dat hij een soort tuigje droeg dat bedoeld leek om een camera te dragen.Het pak leek uit Sint-Petersburg te komen en veel Noren speculeerden dat de walvis door de Russen op een spionagemissie was gestuurd. Het Kremlin heeft dat nooit bevestigd.Ondanks zijn vermeende spionage-activiteiten was Hvaldimir geliefd in Noorwegen. Sebastian Strand van de Noorse stichting Marine Mind hield de gezondheid van de witte dolfijn de afgelopen jaren nauwlettend in de gaten.Gisteren ontdekte Strand het lichaam van Hvaldimir in het water. "Het is hartverscheurend", zegt hij tegen de New York Times. "Hij heeft de harten van duizenden mensen alleen al hier in Noorwegen gestolen."De belugadolfijn vertoonde al sinds zijn ontdekking atypisch gedrag. Zo was hij veel minder schuw dan zijn soortgenoten. "Hij was helemaal gewend aan een menselijke omgeving", zegt Strand, die vermoedt dat de dolfijn lange tijd in gevangenschap moet hebben geleefd.Waaraan Hvaldimir is overleden, is nog niet duidelijk. Nader onderzoek moet een doodsoorzaak uitwijzen.