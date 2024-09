Lastig daten voor expats: Ik waarschuw altijd voor Nederlandse vrouwen

De Nederlandse datingmarkt is voor expats lastig te betreden, zegt datingexpert Marie-José Bosch-Kuiper in het programma Wereldspelers. De befaamde Hollandse nuchtere en onafhankelijke houding is voor buitenstaanders vaak lastig te doorgronden. ‘Ik waarschuw altijd voor de Nederlandse vrouw, voor expats is die veel te onafhankelijk.’



De Nederlandse vrouw is een baken van zelfstandigheid en dat is voor expats soms lastig te plaatsen. Volgens Bosch-Kuiper willen veel expats graag daten met een Nederlandse vrouw en ze ouderwets het hof maken. 'Ze willen hun jas aannemen en de deur openhouden. De Nederlandse vrouw vindt dat goed, maar bepaalt wel welke deur.'



De Nederlandse nuchterheid is voor expats vaak ongrijpbaar. Beren op de weg worden vaak door Nederlanders vaak met gemak terzijde geschoven, zegt Bosch-Kuiper. 'Voor iemand met een andere culturele achtergrond kan deze nonchalance frustrerend zijn. Het voelt voor hen alsof ze niet niet serieus genomen worden.'



Culturele verschillen spelen een grote rol in de indeling van de relatie zegt Bosch-Kuiper. Zo is bijvoorbeeld de rol die je ouders spelen in je relatie vaak cultureel gedefinieerd, en dan kan je nog weleens voor verassingen komen te staan. 'Als je trouwt met een Italiaanse vrouw dan komt je schoonmoeder op bezoek. Die komt niet een weekendje, die trekt een maand bij je in.'



Het is volgens Bosch-Kuiper logisch dat expats vaak met andere expats gaan daten. Mensen met dezelfde culturele achtergrond begrijpen elkaar makkelijker en het vergt minder moeite als er geen culturele barrière is. 'Internationaal daten vergt uitleg en communicatie, als je met iemand uit een andere cultuur wil daten moet je je daarin verdiepen en over de verschillen communiceren.'

Reacties

05-09-2024 10:51:11 allone









Dat waren vast geen Zweedse mannen.



Dat is toch niets nieuws, dat er culturele verschillen zijn? Blijf thuis, als je het lastig vindt

05-09-2024 13:08:24 MIADIA













Maar ik had het probleem ook al met Nederlandse- en in Nederland opgegroeide mannen... @allone : het kan zijn dat je voor je baan naar het buitenland moet en dan... gewoon je prive leven maar een paar jaar op slot zetten?Maar ik had het probleem ook al met Nederlandse- en in Nederland opgegroeide mannen...

