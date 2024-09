Italiaanse oma van 88 overleeft vier nachten in de wildernis na valpartij

De 88-jarige Italiaanse oma Giuseppina Bardelli is vier dagen na haar verdwijning levend teruggevonden in de Noord-Italiaanse wildernis. Ze wist te overleven door op ingenieuze wijze regenwater te drinken en raakte naar eigen zeggen ook nog eens bevriend met een vos.



Op 21 augustus was Bardelli samen met haar jongste zoon op zoek naar paddenstoelen in een bergachtig gebied bij Varese te Lombardije – een gebied dat ze door en door kent. Toch liep het mis: op een gegeven moment raakten moeder en zoon gescheiden, en Bardelli verdwaalde in het bos. Ze werd duizelig, viel zes meter naar beneden en kwam vast te zitten in het struikgewas. Daar lag ze vier dagen, totdat reddingswerkers haar op 25 augustus eindelijk hoorden roepen.



Volgens haar familie overleefde Bardelli dankzij overlevingstechnieken die ze in haar jeugd had geleerd. “Mijn moeder was jarenlang lid van een bergbeklimmersclub en gebruikte alles wat ze daar had geleerd”, vertelt haar oudste zoon Roberto Crugnola aan de Italiaanse krant Corriere della Serra. Zonder dak boven haar hoofd en zonder proviand moest Bardelli het zien te redden met wat de natuur bood. “Ik maakte een bed van varens onder een beukenboom”, vertelt ze. “Ik sliep op mijn buik en dronk water uit plassen.”



Maar het waren niet alleen de varens en het regenwater die Bardelli gezelschap hielden. ’s Nachts kreeg ze bezoek van een nieuwsgierige vos. “Iedere nacht kwam er een vos naar me toe”, herinnert ze zich. De vos besnuffelde haar en leek haar gezelschap te waarderen. “Ze werden een soort vrienden”, benadrukt haar zoon.



Toen Giuseppina uiteindelijk het geluid van drones en een helikopter hoorde, wist ze dat hulp nabij was. “Ik begon te roepen, en gelukkig hoorden de reddingswerkers me.” Ze werd overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis, waar ze behandeld is voor uitdroging en een paar gebroken ribben.

Mooi dat ze overleefde en gezelschap had.

Mooi dat ze overleefde en gezelschap had.

Wat is het nut van op je buik liggen? En waarom de beukenboom?

@allone :

Dan kan de beuk erin...

