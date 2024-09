Martha Horstman moest openbaar vervoer zelf regelen

De wens bestaat al jaren in Glane, een openbare vervoersverbinding met de buitenwereld. Want in het kerkdorp van de gemeente Losser is he-le-maal niks. Voor alle denkbare voorzieningen, of het nu gaat om een apotheek, een kapper, een buurtsuper of een café, de bewoners zijn aangewezen op Losser. Maar dan moet je daar wél kunnen komen. Dat gaat nu gebeuren: vanaf komende maandag rijdt er dagelijks een buurtbus tussen Losser en Glanerbrug en terug. In dat rondje komt ook een halte in Glane en Glane-Beekhoek.

"Eindelijk", verzucht Martha Horstman uit Losser. Ze heeft er hard voor moeten werken. Het raadslid van Burgerforum trekt al zeven jaar aan de komst van een buurtbus in de gemeente Losser. Vanmiddag is de initiatiefneemster eregast op haar eigen feestje, als in Losser de opening van de buurtbuslijn Losser- Glane - Glanerbrug wordt gevierd. Gedeputeerde Martijn Dadema van de provincie Overijssel komt er speciaal voor naar Losser om de openingshandeling te verrichten.



"Als jij iets gaat doen bij de gemeente, dan moet je eens denken aan een buurtbusverbinding. Vooral in Glane, want daar hebben de mensen helemaal niks." Met die boodschap werd Martha Horstman als kersvers gemeenteraadslid voor Burgerforum op pad gestuurd door mensen uit haar omgeving. Het bleek al snel dat ze het helemaal zelf moest gaan regelen, want de gemeente Losser kon niets betekenen. "Al vond de voormalige wethouder Jaimy van Essen het wel een goed idee. Hij was enthousiast en raadde me aan de zaak bij de provincie te bepleiten."

Nadat ze op het provinciehuis insprak over de wenselijkheid van een buurtbusverbinding in de gemeente Losser ging het balletje vorig jaar pas echt rollen. "Een Statenlid sprak mij erover aan." Hij zei letterlijk: "Als jij veertig chauffeurs kan regelen, heb jij je buurtbus."



Het leek een onmogelijke opgave, om veertig vrijwilligers te vinden die in hun vrije tijd een buurtbus wilden besturen. "Maar dat was een peulenschilletje", weet Horstman nu. "Via een oproep op de socials had ik in no-time veertig chauffeurs bij elkaar. Niet alleen in Losser, Glane en Overdinkel, maar mensen kwamen vanuit Oldenzaal, Enschede en zelfs Hengelo om zich aan te melden. Ik ben erachter gekomen dat mensen graag bereid zijn om te helpen en wat voor een ander in de samenleving willen betekenen."

Het laten rijden van de buurtbus is dus niet het probleem. Maar de behoefte aan een busverbinding tussen Losser, Glane en Glanerbrug moet zich wel gaan bewijzen. Provincie Overijssel en streekvervoerder Arriva, die de buurtbuslijn betalen, eisen dat er voldoende opstappers zijn en geven de lijn een jaar lang de kans. "Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er een lege buurtbus rondjes gaat rijden. Dus de lijn moet zich rendabel tonen", zegt Horstman.

Afgezien daarvan vindt de initiatiefneemster ook dat de overheid op de wenken wordt bediend met de komst van een buurtbus. "Het gaat vaak over de leefbaarheid van het platteland en de bereikbaarheid van de kleine kernen. Als je dat in je beleid belangrijk wil maken is een buurtbus als openbaar vervoersvoorziening zeker wat waard."

