Poetsvrouw (26) in kunstmatige coma na val van 12 meter in liftschacht: “Ze stapte achterwaarts met poetskar in, maar lift was er niet”

Reacties

01-09-2024 12:29:19 allone

Quote:

De campus toont innovaties die in de toekomst in het dagelijkse en werkleven zouden kunnen voorkomen: het gaat van robothonden tot brillen die gesprekken live kunnen vertalen. een poetsrobot zou niet slecht zijn. En goede liften ook niet. Een liftdeur mag niet opengaan als de lift er niet is.

Nog een geluk dat ze niet van 50 m gevallen is…



01-09-2024 12:59:46 Emmo

@allone :

een poetsrobot zou niet slecht zijn. Quoteeen poetsrobot zou niet slecht zijn. Ik geef je op een briefje dat zo'n poetsrobot nóg beter is dan ik in het overslaan van moeilijke hoekjes.

