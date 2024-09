Amerikaanse archeoloog (29) komt om in replica Vikingschip voor Noorse kust

Een 29-jarige vrouw uit Amerika is om het leven gekomen bij een poging om in een roeiboot van Noorwegen over de Noordzee naar de Faeröer te varen. De boot, een replica van een Vikingschip, kapseisde voor de Noorse kust. Vijf andere opvarenden konden worden gered.



De vrouw, Karla Dana, was als archeoloog betrokken bij de missie. Het plan was om de roeiboot Naddoddur, vernoemd naar de eerste Viking die in de negende eeuw op IJsland terechtkwam, naar de Faeröer-eilanden te varen.



Zes mensen vertrokken afgelopen weekend in de 10 meter lange replica van het vikingschip vanuit Noorwegen voor een tocht van zo'n 740 kilometer, melden buitenlandse media. De tocht in de roeiboot zonder motor begon voortvarend, maar dinsdagavond ging het door slecht weer mis. De bemanning zond een noodsignaal uit.



Op beelden van de Noorse kustwacht, die op zoek ging naar het gekapseisde schip, is goed te zien dat de Noordzee zeer onstuimig was.



Vijf opvarenden konden in een opblaasbaar reddingsvlot stappen. Zij werden door een helikopter gered. Dana's lichaam werd volgens lokale media onder de gekapseisde boot gevonden.



Voorafgaand aan de tocht had Dana in een blog geschreven dat ze bang was voor de wilde Noordzee, meldt de BBC. "Het enthousiasme slaat al gauw om in angst als je ziet hoe hoge golven zonder problemen enorme schepen laten kapseizen, bijna alsof het speelgoed is", schreef ze. "Maar de Noordzee en de ruwe natuur zijn tegelijkertijd ook prachtig", voegde ze er in haar blog aan toe.



Aan boord van de Naddoddur waren ook vier Zwitsers en een inwoner van de Faeröer-eilanden. "Het is een open boot, je slaapt onder de sterren en als het regent of waait, voel je de elementen", zei hij voorafgaand aan de trip.

Zo werd het wel heel werkelijk.

Misschien waren de Vikingen betere zeevaarders?!

Het enthousiasme slaat al gauw om in angst als je ziet hoe hoge golven zonder problemen enorme schepen laten kapseizen, bijna alsof het speelgoed is dan vermoed ik inderdaad dat laatste. Als lees:dan vermoed ik inderdaad dat laatste.

Echte Vikingen hadden naar het weer gekeken en het misschien een weekje verzet.

Ik weet natuurlijk niet of dat hier een rol gespeeld heeft, maar soms zijn passagiers verrast als een schema veranderd of als een ETA niet blijkt te kloppen. @vaughn : Tja, die hadden geen afspraken of deadlines die nagekomen dienden te worden.Ik weet natuurlijk niet of dat hier een rol gespeeld heeft, maar soms zijn passagiers verrast als een schema veranderd of als een ETA niet blijkt te kloppen.

En er zullen vroeger ook vast wel af en toe Vikingers omgekomen zijn op zee.

