Een zeer ongewone 'inbreker' veroorzaakte afgelopen woensdagnacht tumult bij juwelier Lucardi in Oss. Een zwarte kat viel door het verlaagde plafond van de winkel, waardoor het alarm afging. Bedrijfsleider Melissa Barka-Lammers ontving onmiddellijk een telefoontje van de beveiliging met de mededeling dat er een indringer was gedetecteerd.



Toen Melissa omstreeks 01.30 uur 's nachts bij de winkel aankwam, zag ze een verschrikte kat door de zaak rennen. De kat, met een roze halsband, was overduidelijk geen normale zwerfkat. "Hij kalmeerde toen ik hem streelde en werd wat rustiger. Kort daarna vluchtte hij snel de winkel uit", deelt Melissa met Hart van Nederland.



De schade bleef beperkt tot enkele vuile pootafdrukken op de toonbank, ondanks het onverwachte bezoek. Melissa heeft ervoor gekozen om de beveiligingsbeelden op TikTok en Instagram te plaatsen om de eigenaar van de kat te vinden. De video's zijn al veel bekeken, maar de eigenaar is nog steeds niet gelokaliseerd. Hoewel de 'inbreker' al op de vlucht is, hoopt Melissa nog steeds de eigenaar te achterhalen.

Reacties

01-09-2024 08:48:50 sndrr

Dit verhaal krijgt nog een staartje.

01-09-2024 11:18:01 Mamsie

Is dat beestje dan niet gechipt?

01-09-2024 11:35:05 Emmo

@Mamsie : Er wordt wel over gesproken maar er is (nog) geen chipplicht voor katten. Punt is natuurlijk ook dat er nogal wat verwilderde katten zijn die uiteraard nooit gechipt worden.

01-09-2024 12:03:27 BatFish

@Emmo : Volgens de tekst was dit geen zwerfkat, met haar roze halsbandje. Maar misschien hebben ze niet eens de chip kunnen checken omdat poes vrij snel ontsnapte. Zou ik ook doen als ik betrapt was bij een inbraak

01-09-2024 12:58:02 Emmo

@BatFish : In mijn praktijk op de dierenambulance kom ik vaker katten tegen zonder chip dan met. En het overgrote deel zijn tamme huiskatten. Een verwilderde krijg je niet maar zo in de vingers. Die moet je vangen met een kooi.

01-09-2024 15:50:54 Buick

Een hele slimme kat die thuis denkt, ik doe een roze halsbandje om en dan zet ik ze op een dwaalspoor. Dan zoeken ze mooi aan de verkeerde kant.



Laatste edit 01-09-2024 15:51 Was het misschien tijdens eem gay pride?Een hele slimme kat die thuis denkt, ik doe een roze halsbandje om en dan zet ik ze op een dwaalspoor. Dan zoeken ze mooi aan de verkeerde kant.

