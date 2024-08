Man slaat medewerkster supermarkt na zelfscan-controle

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een 19-jarige man heeft maandagochtend een medewerkster van een supermarkt aan de Julianastraat in Alphen aan den Rijn geslagen.

De medewerkster kreeg een klap nadat de man was gecontroleerd bij de zelfscankassa. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Die controle was overigens in orde.

Collega's van de vrouw hebben de man overgedragen aan de politie. Waarom hij de medewerkster heeft geslagen is niet bekend.

