Chirurgen verwijderen tumor van 30 kilo uit buik van Kazachse vrouw

In de Kazachse hoofdstad Almaty heeft een team van chirurgen een monstrueuze tumor verwijderd uit het lijf van een 65-jarige vrouw. Ze klaagde al meer dan een halfjaar over een mysterieuze pijn in haar buik, schrijft De Telegraaf.Na twee uur hadden de medici het vleselijke gevaarte uit de buik gesneden. Op foto’s van het Kazachse Onderzoeksinstituut voor Oncologie en Radiologie is te zien hoe deze niet alledaagse operatie in zijn werk ging.Lokale media weten te melden dat de vrouw al sinds december met pijnklachten kampte, en dat de scheuten steeds pijnlijker werden. De oorzaak werd uiteindelijk afgelopen maand ontdekt: het bleek om een dertig kilo wegend gezwel te gaan dat zich in de buikholte had genesteld.De operatie is geslaagd; de volledige tumor is verwijderd en past maar net op de ziekenhuiskruk. NDERZOEKSINSTITUUT%20VOOR%20ONCOLOGIE%20EN%20RADIOLOGIE%20VAN%20KAZACHSTAN/width:1080/height:720/plain/https://s3-newsifier.ams3.digitaloceanspaces.com/welingelichtekringen.nl/images/2024-08/tumor-66cdbfefb896b.jpg@webp" target="_blank" rel="nofollow">FotoBinnenkort mag de vrouw weer naar huis om verder te herstellen van de bizarre aandoening.