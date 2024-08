Dierenambulance dupe van marter: duizenden euro's schade door kapotgebeten kabels

Een marter heeft bij Dierenambulance Nederrijn voor duizenden euro's schade gezorgd. Het roofdiertje heeft bij drie ambulances en een transportbusje de kabels en bekleding kapot geknaagd, waardoor de dierenambulance geen gebruik meer kon maken van de voertuigen.



De eerste wagen werd een paar weken terug kapot geknaagd, laat woordvoerder van Dierenambulance Nederrijn Elke de Leeuw weten aan Hart van Nederland. Vorige week donderdag ging de laatste wagen kapot door de marter.



De voertuigen zijn inmiddels weer gemaakt, maar het was wel een flinke kostenpost. "De schade gaat richting de tienduizend euro en de kosten voor de investering richting de vijfduizend euro. We zijn bezig om een crowdfunding op te starten om het te bekostigen", aldus De Leeuw.



Om te voorkomen dat het weer gebeurt, heeft de dierenambulance maatregelen getroffen. "We hebben roosters en martenverjagers gekocht. Ook hebben we een spray aangeschaft om in de bus te spuiten", zegt De Leeuw. "We hopen dat de huidige maatregelen genoeg zijn, maar ik ben bang van niet."

Reacties

30-08-2024 10:27:38 BatFish

Oudgediende







Leuk speelgoed voor steemarters, die dierenambulances

30-08-2024 10:59:41 DrZiggy

Administrator







S



Eerst nog lang nodig gehad om uit te vinden waar hij naar binnen kwam. Overal camera's opgehangen en uiteindelijk gevonden gelukkig.



Maar zelfs de camera was niet veilig, daar begon hij ook doodleuk op te knagen. Wel een leuk filmpje Bij ons hebben ze twee weken terug nog het hele plafond vervangen en de kozijnen eruit moeten halen om alle schade van de marter op te lossen. Wat een overlast door dat #$%^& dier.Eerst nog lang nodig gehad om uit te vinden waar hij naar binnen kwam. Overal camera's opgehangen en uiteindelijk gevonden gelukkig.Maar zelfs de camera was niet veilig, daar begon hij ook doodleuk op te knagen. Wel een leuk filmpje

30-08-2024 11:19:40 Sjaak

Moderator







Je kunt een goedkoop toiletblokje onder de motorkap hangen. Dat schijnt ze te weren.

30-08-2024 11:48:13 Emmo

Stamgast







@Sjaak : Niet altijd. Buurman had twee toiletblokjes plus een electronische verdrijver. Op een dag komt hij bij me: "Er zit een beest bij me onder de motorkap". Dat bleek een levensgroot konijn dat daar door een marter was verstopt. Konijn was van de overburen.

