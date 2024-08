Mase (8 jaar) verdient 1000 euro met verkoop van oordoppen en poncho's tijdens Grand Prix

Bij Mase Natte (8 jaar) zit de ondernemerszin in zijn bloed. Hij maakte slim gebruik van de drukte in Zandvoort afgelopen weekend door onder andere oordoppen, poncho's en blikjes drinken te verkopen. De opbrengst is 1000 euro in drie dagen.



Vader Maurice Natte beschrijft vol trots het ondernemingsplan van zijn achtjarige zoontje op LinkedIn. "Doelgroep 300.000 bezoekers die de Formule 1 in Zandvoort bezoeken. Welk product wil iedereen kopen?" Het antwoord lag al snel op tafel. "Oordopjes tegen de geluidsoverlast van de racende auto's, poncho's omdat paraplu's verboden zijn en drankjes bij de Albert Heijn in de bonus", zegt Natte tegen RTL Nieuws.



Natte woont in Zandvoort. Volgens hem werkt het net als met Koningsdag: "Iedereen in de straat probeert iets leuks te bedenken. Sommige kinderen verkochten cupcakes en andere elastieken armbandjes. Mase wilde iets verkopen waar mensen echt wat aan hebben op dat moment."



En met succes. "De gunfactor voor zo'n kind was goed aanwezig. Waar een blikje twee euro kost, gaven de meesten hem een fooitje van één euro extra." Volgens Natte moet het verhaal niet mooier gemaakt worden dan het is. "Een kind blijft een kind, het was vijf minuten zitten en vijf minuten staan. Het meeste werk werd door de ouders gedaan."



Mase had wel even tijd nodig om bij te komen van het harde werken. Hij praatte zo hard, dat hij nu nog een schorre stem heeft. "Maar verder gaat het uitstekend", zegt Natte.



Voor het verdiende geld heeft de acht jarige jongen nog geen bestemming bedacht. "Het grootste deel gaat naar zijn spaarrekening." Over het resultaat mogen ze tevreden zijn. "Drie geweldige dagen gehad en een keer niet op de iPad", besluit Natte zijn bericht.



De post van vader Maurice gaat inmiddels viral op LinkedIn: deze is al 1,5 miljoen keer bekeken.

30-08-2024 09:44:18









Had hij een vergunning voor verkoop?

30-08-2024 09:52:07









S



Los daarvan vind ik dat ze dit zwart werken keihard moeten aanpakken! Laat Mase maar eens leren hoe het is om €1000,- te verdienen en er maar €500 over te houden! @BatFish : Als het geen alcohol is, is een vergunning niet nodig. En ik vermoed dat de belastingdienst hier geen commerciële activiteit in ziet, en dus geen belasting verschuldigd is. Denk dat hij sowieso de drempel niet haaltLos daarvan vind ik dat ze dit zwart werken keihard moeten aanpakken! Laat Mase maar eens leren hoe het is om €1000,- te verdienen en er maar €500 over te houden!

