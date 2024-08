Studie toont aan dat je waarschijnlijk veel beter kunt zingen dan je denkt

Uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Californië blijkt dat veel mensen over een verborgen talent beschikken: ze kunnen eigenlijk perfect zuiver zingen, tenminste als ze een liedje kiezen dat ze door en door kennen.

De studie analyseerde de karaokevaardigheden van dertig deelnemers en vond verrassende resultaten: bijna de helft had een foutmarge van nul wat de toonhoogte betreft. Met andere woorden: ze zongen zuiver. Bijna 70 procent zat binnen een halve toon van het origineel.

Dat is heel knap, omdat deze zogenoemde perfect pitch, oftewel het vermogen om zonder referentie exacte de juiste toon te raken, normaal gesproken bij minder dan 1 op de 10.000 mensen voorkomt. "Dit toont aan dat een verrassend groot deel van de bevolking een soort automatische, verborgen perfect pitch heeft", zegt psycholoog Matt Evans van UC Santa Cruz.

De onderzoekers kozen voor oorwurmen als onderzoeksobject omdat dit een onvrijwillige vorm van herinnering is. Mensen roepen deze liedjes meestal niet bewust op, maar ze zitten wel heel goed in het geheugen opgeslagen.

Interessant genoeg blijken veel mensen met een sterk toongeheugen hun eigen nauwkeurigheid niet goed te kunnen beoordelen. Evans vermoedt dat dit komt doordat ze geen absoluut gehoor hebben en dus niet kunnen horen of iets perfect klinkt of niet.

Het onderzoek biedt nieuwe inzichten in hoe geheugen en muziek op elkaar inwerken en toont aan dat er meer aangeboren muzikale vaardigheden in onze hersenen verborgen zitten dan we dachten.

Reacties

29-08-2024 10:42:29 DrZiggy

Administrator



Waarschuwing: Na het luisteren van de video bestaat de kans dat je de rest van de dag de melodie nog hoort. Dus deze kunnen we allemaal perfect nadoen.Na het luisteren van de video bestaat de kans dat je de rest van de dag de melodie nog hoort.

29-08-2024 11:42:17 Mamsie

Oudgediende



Ja, helemaal waar!

29-08-2024 12:01:48 allone

Oudgediende



Studie toont aan dat je waarschijnlijk veel beter kunt zingen dan je denkt beter vals zingen dan je denkt? beter vals zingen dan je denkt?

29-08-2024 12:46:33 Emmo

Stamgast



@allone : De meningen over mijn zangkunst zijn verdeeld. Ikzelf vind dat ik prima zing, anderen zijn dermate snel vertrokken dat zij zich geen oordeel kunnen aanmatigen. (vrij naar Assurancetourix)

