In Duitsland wordt gezocht naar de Lotto-winnaar van 24 miljoen euro. De gelukkige zou uit Midden-Franken komen, in de Duitse deelstaat Beieren, meldt het Duitse Bild.



De Lotto-winnaar won afgelopen zaterdag met de nummers 4, 12, 24, 26, 29 en 47 en het supernummer 8: 24.095.707.40 euro. De nog onbekende winnaar betaalde voor zijn lot 12,90 euro bij een loterijverkooppunt in Midden-Franken. De winnaar heeft zich nog niet gemeld.



De prijs kan tot eind 2027 worden geclaimd via een acceptatiepunt of rechtstreeks bij de administratie in München.



In Nederland viel afgelopen jaarwisseling ook een prijs van 30 miljoen euro. Hoewel prijzen normaal gesproken snel opgehaald worden, had de geluksvogel uit Woensdrecht zich op 3 januari nog niet gemeld.



Thomas van Vessem van de Nederlandse loterij verklaarde eerder dit jaar aan Editie dat dat komt doordat zo'n lot vaak in een laatje ergens in huis belandt. "Veel mensen denken namelijk: we winnen toch nooit wat. Maar mensen kunnen ook op wintersport zijn."



De geluksvogel uit Woensdrecht meldde zich uiteindelijk na twee weken. Volgens het AD, wilde hij het 'even laten bezinken'.

