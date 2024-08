Fatbikebestuurder rijdt met 50 km per uur langs agenten: Levensgevaarlijk

Agenten van de politie Loosduinen (Den Haag) zagen afgelopen weekend een bestuurder van een fatbike wel erg snel voorbij rijden. Bij een controle bleek de elektrische fiets 50 kilometer per uur te kunnen. Het dubbele van de toegestane snelheid.



Niet alleen ging de fatbike veel te hard, de remmen bleken ook niet goed te werken, schrijven de agenten op Facebook. "De bestuurder van de snelle fatbike was al eerder door de politie gewaarschuwd. Hierop is de fatbike in beslag genomen en heeft de bestuurder een bekeuring gehad."



De hoogte van de boete wordt bepaald door de officier van justitie. "Het is gewoon levensgevaarlijk. Niet alleen voor jezelf maar ook voor andere weggebruikers."



De agenten delen in het bericht ook de technische eisen waarop de politie een fatbike kan controleren.



Zo moet de bestuurder ervoor zorgen dat de fatbike:



Niet harder gaat dan 25 km/u.

De trapondersteuning stopt bij 25 km/u

Zonder te trappen (dus met alleen de gashendel) de fatbike niet harder kan dan 6 km/u.

De remmen goed werken.

Ik moet er niet aan denken.

Jammer genoeg is hem niet verboden ooit nog te rijden

