Inbreker Italië gesnapt omdat hij boek gaat zitten lezen, schrijver in zijn nopjes

In de Italiaanse hoofdstad Rome is een inbreker op een opvallende manier tegen de lamp gelopen: hij trok een boek uit de kast en ging geboeid zitten lezen. De schrijver van het werk reageerde opgetogen en heeft aangeboden de inbreker het boek cadeau te doen, 'zodat hij het uit kan lezen'.



Volgens de Italiaanse krant La Repubblica klom de 38-jarige leesgierige inbreker in de chique wijk Prati in Rome via het balkon een appartement in. Daar ging hij niet op zoek naar juwelen of geld, maar werd zijn aandacht gegrepen door een boek over Griekse mythologie. Hij pakte het van het nachtkastje en ging op het balkon zitten lezen.



Dat gaf de bewoner van het appartement genoeg tijd om de inbreker te ontdekken en de politie te bellen. Agenten konden de man kort daarna oppakken.



Zijn verweer was al even opvallend: hij zou het gebouw beklommen hebben om een vriend te bezoeken. "Ik dacht dat ik in een bed and breakfast terecht was gekomen, zag het boek, en ging het lezen." Helaas voor hem trof de politie ook een tas vol met gestolen kleding aan, die op dezelfde avond uit een andere woning gestolen was.



Schrijver Giovanni Nucci liet aan Italiaanse media weten dat hij de inbreker graag een exemplaar van zijn boek wilde schenken, zodat die het later op zijn gemakje uit kon lezen. "Ik vind het fantastisch", zei hij tegen Il Messaggero. "Ik wil hem graag mijn boek geven, want als hij op heterdaad betrapt is, zal hij het wel niet uit gekregen hebben. Die kans wil ik hem graag geven."



Op X zegt de schrijver in een bericht: "Ik hoop dat hij niet in de gevangenis belandt."

Met een beetje goede wil heeft de gevangenisbibliotheek wel een exemplaar.

blijkbaar moet je inbreken om een boek cadeau te krijgen. Giovanni Nucci hreft mij iig nog geen boek gestuurd

