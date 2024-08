Hoge gehaltes lood en giftige metalen gevonden in pure chocolade, ook in biologische merken

Een recent onderzoek heeft aangetoond dat pure chocolade en vergelijkbare cacaoproducten aanzienlijke hoeveelheden lood en cadmium bevatten, twee neurotoxische metalen die in verband worden gebracht met ernstige gezondheidsrisico's, waaronder kanker, chronische ziekten en problemen met de voortplanting en ontwikkeling, vooral bij kinderen. Deze bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Nutrition.



Lood en cadmium zijn elementen die van nature voorkomen in de aardkorst, zodat het bijna onmogelijk is om ze volledig te vermijden in landbouwproducten. De concentratie van deze metalen in gewassen varieert afhankelijk van de bodemsamenstelling en kan worden verergerd door het uitgebreide gebruik van metaalhoudende meststoffen en aanhoudende industriële vervuiling.

Maar het onderzoek ontdekte ook dat pure biologische chocolade, ondanks het feit dat deze wordt verbouwd in omgevingen met minder pesticiden en verontreinigingen, vaak enkele van de hoogste niveaus van deze giftige metalen bevat.

Het onderzoek richtte zich uitsluitend op pure pure chocoladeproducten vanwege hun hoge gehalte aan cacao, of het onbewerkte deel van de cacaoboon.

Het onderzoek analyseerde 72 consumenten cacaoproducten op niveaus van lood, cadmium en arseen over een periode van acht jaar (2014, 2016, 2018 en 2020). Het onderzoek werd uitgevoerd door Consumer Labs, een non-profit organisatie die door derden testen uitvoert op gezondheids- en voedingsproducten. Uit het onderzoek bleek dat 43% van de chocoladeproducten het maximaal toegestane dosisniveau voor lood overschreed dat is vastgesteld door Proposition 65 in Californië, terwijl 35% de Prop 65-limiet voor cadmium overschreed. Gelukkig werden er geen significante niveaus van arseen gedetecteerd.



Voor gezonde volwassenen is het risico om af en toe een ons pure chocolade te eten minimaal, vertelde Tewodros Godebo, assistent-professor milieugeochemie aan Tulane University, aan CNN. “Natuurlijk willen we een blootstelling van bijna nul, maar dat is onmogelijk,” zei hij. “Alles wat we eten bevat waarschijnlijk een bepaald niveau van deze verontreinigingen. Maar het is een relatief risico.”

Het risico op blootstelling aan zware metalen via chocolade neemt echter toe voor personen met medische problemen, zwangere vrouwen en jonge kinderen, voegde hij eraan toe.

Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar, omdat ze tot 100% van het ingenomen lood kunnen absorberen op een lege maag, wat kan leiden tot ernstige ontwikkelingsproblemen, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. En na verloop van tijd kan de inname van lage hoeveelheden cadmium de nieren beschadigen. Het Environmental Protection Agency bestempelt cadmium als waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen.

