Pindakaas-latte is niet zo raar als het klinkt

Je denkt: dat kan niks zijn, latte met pindakaas. Om te beginnen is pindakaas een dikke pasta en espresso een vloeistof; hoe gaan die samen? En dan is er nog het smaakaspect - zullen ze überhaupt samengaan? Het blijkt dat deze problemen zichzelf oplossen: Ja, pindakaas is een pasta, maar het bevat veel verzadigde vetten en oliën, die beide een aangenaam vloeibare toestand krijgen wanneer ze worden verwarmd. Wat de smaak betreft, heb je koffie waarschijnlijk wel eens beschreven horen worden als “nootachtig”, en het blijkt dat pindakaas zich hier helemaal thuis voelt (in ieder geval in combinatie met de juiste bonen).Als je pindakaas in huis hebt kun je het zo proberen:Zet twee kopjes espresso. Giet ze in twee grote kopjes en roer 1 eetlepel pindakaas in elk kopje.Verwarm de melk, klop tot het schuimig is. Kook niet. Of schuim je melk met je gebruikelijke opschuimapparaat.Giet de melk in twee hoge glazen en voeg langzaam de espresso toe. Als je dit voorzichtig doet, krijg je verschillende lagen te zien.